Дочь Людмилы Гурченко умерла при неустановленных обстоятельствах

Единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева скончалась на 60-м году жизни.

Смерть женщины произошла при неустановленных обстоятельствах, сообщает «СтарХит». Примечательно, что незадолго до своей кончины женщина стала гостьей программы «Прямой эфир» Андрея Малахова - выпуск с ее участием появится в эфире канала «Россия-1» 8 ноября 2017 года. На съемках программы, проходившей в начале ноября, Мария Королева встретилась со своим грузинским братом. Отцом же Марии был сценарист Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка.

Последние годы Мария Королева периодически вступала в конфронтацию с последним мужем Людмилы Гурченко - продюсером Сергеем Сениным. Спор между ними возник на фоне разногласий о том, как распорядиться наследством знаменитой артистки. После смерти Людмилы Гурченко ее квартира в Трехпрудном переулке досталась мужу и дочери. Сенин настаивал на том, чтобы превратить жилище знаменитости в музей, в то время как Королева всячески давала понять, что не в восторге от этой идеи.