]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Дочь Людмилы Гурченко умерла при неустановленных обстоятельствах

14:10 8.11.2017
Мария Королева. Стоп-кадр из телепередачи
Мария Королева. Стоп-кадр из телепередачи
Материалы по теме:

Единственная дочь актрисы Людмилы Гурченко Мария Королева скончалась на 60-м году жизни.

Смерть женщины произошла при неустановленных обстоятельствах, сообщает «СтарХит». Примечательно, что незадолго до своей кончины женщина стала гостьей программы «Прямой эфир» Андрея Малахова - выпуск с ее участием появится в эфире канала «Россия-1» 8 ноября 2017 года. На съемках программы, проходившей в начале ноября, Мария Королева встретилась со своим грузинским братом. Отцом же Марии был сценарист Борис Андроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка.

Последние годы Мария Королева периодически вступала в конфронтацию с последним мужем Людмилы Гурченко - продюсером Сергеем Сениным. Спор между ними возник на фоне разногласий о том, как распорядиться наследством знаменитой артистки. После смерти Людмилы Гурченко ее квартира в Трехпрудном переулке досталась мужу и дочери. Сенин настаивал на том, чтобы превратить жилище знаменитости в музей, в то время как Королева всячески давала понять, что не в восторге от этой идеи.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.