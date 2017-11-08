Оззи Осборн даст два прощальных концерта в России

Легендарный вокалист, «крестный отец хэви-метала» Оззи Осборн даст два концерта в России в рамках мирового прощального тура, сообщается в пресс-релизе, поступившем в KM.RU.

В 2017 году стартует масштабное турне Оззи Осборна, которым вокалист Black Sabbath отметит более чем пятьдесят лет своей сценической деятельности. Гастроли стартуют с шоу в Мексике после чего музыкант даст три концерта в Южной Америке, а затем переместится в Европу.

Европейская часть тура будет содержать как сольные концерты, так и выступления в рамках самых крупнейших рок- и метал-фестивалей. Именно российские концерты откроют эту часть мирового гастрольного тура Осборна. Шоу состоятся 1 июня в Москве (СК «Олимпийский» и 3 июня в Санкт-Петербурге («Ледовый дворец»).

Отмечается, что тур продлится вплоть до 2020 года. «Люди постоянно спрашивают меня о пенсии. Это будет мое последнее мировое турне, но может я дам еще пару концертов где-нибудь», - говорит Осборн.

В турне Оззи Осборна будут споровождать гитарист Зак Уайлд, басист Роб «Бласко» Николсон, барабанщик Томми Клафетос и клавишник Адам Уэйкман.