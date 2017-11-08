Станислав Говорухин крайне резко призвал к бойкоту «Евровидения»

Станислав Говорухин призвал Россию решительно отказаться от последующих участий в «Евровидении»

Станислав Говорухин

Поводом для такого демарша послужил запрет Украины участвовать российской певице Юлии Самойловой в этом музыкальном конкурсе. «Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», – заявил депутат нижней палаты парламента «МК».

Прославленный режиссер подчеркнул при этом, что сам он не любит звучащую на «Евровидении» музыку и отказывает ей в праве называться искусством.

Станислав Говорухин

Примечательно, что пользователи интернета поддержали инициативу Говорухина. Многие юзеры назвали «Евровидение» «позорищем» и «сплошным отстоем» и призвали Россию «отказаться выступать в этом шабаше».

Накануне организаторы «Евровидения» опубликовали список стран-участниц международного песенного конкурса, который состоится в мае 2018 года в в Лиссабоне, попала Россия, напоминает Газета.Ру. В размещенном на официальном сайте Европейского вещательного союза (ЕВС) заявлении сказано, что «Россия также возвращается на конкурс после года отсутствия».

Станислав Говорухин

Напомним, что ранее украинские власти не допустили до соревнования отечественную участницу Юлию Самойлову из-за ее выступления в Крыму. В итоге Россия не была представлена на «Евровидении-2017» в Киеве. Теперь же конкурс должен пройти в Лиссабоне, поскольку первое место досталось португальскому артисту Сальвадору Собралу с песней Amar Pelos Dois.

ЕВС потребовал от Украины соблюдать регламент конкурса, по которому страна-хозяйка обязана обеспечить допуск всех конкурсантов, но Служба безопасности Украины отказалась менять решение по Самойловой. Правда, в ведомстве заявили, что готовы допустить до «Евровидения» любого российского артиста, не имеющего проблем с украинским законодательством. Это решение поддержал и президент страны Петр Порошенко.

Европейский вещательный союз тогда пытался найти компромисс, предложив российской певице вариант участия с помощью спутникового телемоста и организации прямой трансляции выступления Самойловой из студии, но Первый канал отказался идти на очевидное нарушение правил. В итоге в России даже не стали показывать конкурс по телевидению.

Фото с сайта kino-teatr.ru