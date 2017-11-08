Катя Семенова откроет тайну своего исчезновения со сцены

Эстрадная певица из 80-х Катя Семенова станет гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Артистка, известная по хитам «Школьница» и «На минутку», ушедшая со сцены на пике популярности, впервые раскроет, почему на самом деле завершила карьеру, сообщает InterMedia.

В рамках программы артистка расскажет ведущей Лере Кудрявцевой, почему ездит на метро по пенсионному свидетельству и живет в однокомнатной квартире, которая досталась ей от родителей, а также признается, на что она потратила миллионные гонорары и с чем ее оставил после развода муж. Кроме того, певица на всю страну озвучит диагноз, заставивший ее навсегда пришлось покинуть сцену, и расскажет о борьбе со смертельной болезнью, которой заразилась еще подростком.

Передача с участием Кати Смирновой выйдет в эфир на НТВ 11 ноября 2017 года в 17.00.