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Катя Семенова откроет тайну своего исчезновения со сцены

13:20 8.11.2017
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
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Эстрадная певица из 80-х Катя Семенова станет гостьей программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Артистка, известная по хитам «Школьница» и «На минутку», ушедшая со сцены на пике популярности, впервые раскроет, почему на самом деле завершила карьеру, сообщает InterMedia.

В рамках программы артистка расскажет ведущей Лере Кудрявцевой, почему ездит на метро по пенсионному свидетельству и живет в однокомнатной квартире, которая досталась ей от родителей, а также признается, на что она потратила миллионные гонорары и с чем ее оставил после развода муж. Кроме того, певица на всю страну озвучит диагноз, заставивший ее навсегда пришлось покинуть сцену, и расскажет о борьбе со смертельной болезнью, которой заразилась еще подростком.

Передача с участием Кати Смирновой выйдет в эфир на НТВ 11 ноября 2017 года в 17.00.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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