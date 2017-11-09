Определен лучший саундтрек к процессу умирания

Шотландская театральная компания Vanishing Point вместе с музыкантами из Scottish Ensemble определила самую подходящую музыку для смерти.

Исходя из данных мссдедования, умирать лучше всего под сочинения советско-эстонского композитора-минималиста Арво Пярта, сообщает InterMedia. В частности, лучшим вариантом для прослушивания перед смертью назван двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано Tabula Rasa. «Эта музыка звучит так, как будто она будет продолжаться и продолжаться», — пояснил директор Vanishing Point Мэттью Лентон, добавив, что это может дать умирающим надежду на жизнь после смерти.

Также из наиболее подходящих музыкальных произведений для процесса умирания исследователи отметили работы Филипа Гласса, Ла Монте Янга и Иоганна Себастьяна Баха.