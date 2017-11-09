Сергей Бобунец даровал москвичам «Последнее признание»

Первый сольный московский концерт Сергея Бобунца состоялся в 2 ноября в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Сергей Бобунец

Даже очень талантливых и востребованных музыкантов периодически начинают одолевать сомнения и апатия — и с этим ничего не поделаешь. В таких случаях хочется сбежать подальше от всего остального мира и надежно затвориться в собственной скорлупе. Лет 10-15 назад «Смысловых Галлюцинаций» в публичном пространстве было очень много, и это принесло свои плоды.

Позже группа все чаще стала позволять себе определенные паузы, причем ее популярность росла прямо пропорционально частоте передышек. Всё это вылилось в прошлом году в распад «Глюков». Концерты, приуроченные к уходу легенды в вечность вызвали небывалый ажиотаж, и история к январю 2017-го завершилась действительно красиво.

Лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец взял на несколько месяцев тайм аут, так что все это время конфигурация его новоявленного проекта оставалась тайной за семью печатями. Молчание было прервано к маю. Выяснилось, что певец вовсе не намерен полностью отказываться от своего прежнего материала, а вот музыканты с ним всё-таки другие.

Сергей Бобунец

На своих концертах Бобунец появлялся с разными составами, то играя на «Нашествии» в классическом формате рок-квартета, то с горящими глазами перечисляя в программе «СОЛЬ» Захару Прилепину все преимущества минималистичного трио. Первый столичный концерт сольного Бубы 2 ноября прошел в расширенном составе. Помимо уже знакомого его фанатам гитариста Павла Дешуры (играющего также у Пелагеи), с Бобунцом выступил саксофонист «УмаТурман» Александр Абрамов. Константами проекта пока остаются барабанщик Евгений Никулин, приложивший руку ко всем прощальным записям «глюков» и неведомый бас-гитарист, имени которого выяснить, увы, пока не удалось...

Уходя, музыканты «СГ» подарили своим поклонникам новый двойной альбом «Трудных времен песни» (каково уже название!). По факту это некий гибрид сборника лучших и неизданных песен в обновленных аранжировках плюс некое превью следующего проекта Сергея Бобунца. Собственно, костяк нынешней программы Бубы составляют песни «глюков» с первого диска, сыгранные яро, плотно, толково. Наконец-то живое воплощение обрела совершенно нереальная песня «Последнее признание», которая, вопреки всем ожиданиям, так и не была сыграна на прощальном концерте «глюков» в «Крокусе»

Сергей Бобунец

Созерцая на видеозаписях, доступных в преддверии концерта в сети, бородатого Бубу, хейтеры прозвали его бородатым геологом, распевающим советские песни у костра. В «ГлавКлубе» все эти инсинуации развеялись в прах. Буба предстал заметно посвежевшим и гладко выбритым, а энергетика песен буквально сшибала с ног.

Определение концепции нового проекта как «романтика настоящего» не столько апеллирует к «золотым 60-м», сколько декларирует, что нынешний Буба готов вобрать в собственную программу всё неподдельное и подлинное. Отсюда — кавер-версии на «Мама, мы все тяжело больны» и «Последнего героя» группы «Кино». Романтики и альтруисты — вот сегодняшняя аудитория Бубы. Им он по традиции адресовал трогательное финальное напутствие и лаконично заявил перед «Вечно молодым»: «Всем, кто верит на слово!».

Но, безусловно, интерес и к бардовской эстетике у Бубы явный и искренний. Именно в таком ключе сделана сольная вещь «Напоминай», уже включенная в концертную программу, и премьера «Огни Урала». На сей раз не были сыграны таривердиевские «Мгновения», однако отсылка к ним была сделана в видеоряде к бисовому «Последнему герою», где, помимо прочего, присутствовали и кадры со Штирлицем.

Спасибо, Буба, Космос ваш! И наш.

Фото предоставлено пресс-службой артиста