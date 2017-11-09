[AMATORY], 11 ноября, RED

11 ноября в клубе RED состоится особенный концерт группы [AMATORY], сет-лист для которого выбрали именно вы!

Концерты [AMATORY] уже давно вышли за рамки стандартов, но в этот раз у команды для вас есть особый сюрприз. Вы лично выберете плейлист. Весь. Самые любимые, драйвовые, близкие вашему сердцу и значимые для вас треки. С любых альбомов группы.

Благодарим всех, кто поучаствовал в голосовании и выбрал свои любимые песни. Теперь осталось главное — придти на концерт 11 ноября и услышать эти треки вживую!

Результаты голосования можно узнать на сайте: tour.amatory.ru .

Этот Тот Самый Сет-Лист, который заставит содрогнуться стены клуба RED!

Специальный гость концерта — команда THE STARKILLERS.

