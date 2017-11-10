«Рок-диалог» с Константином Арбениным, 13 октября, «Гарцующий Дредноут»

13 ноября - открытие проекта "Рок-диалог" с Константином Арбениным!

Константин Арбенин – легенда питерского рока девяностых и нулевых, лидер групп «Зимовье Зверей» и «Сердолик», писатель, актёр, режиссер, сказочник. Один из самых ярких авторов современности, слово которого всегда тонко и точно, легко и глубоко, изящно и многогранно.

"Рок-диалог" - совместный аудио-видеопроект Юрия Доманского, Елены Ртищевой, Евгения Сабельфельда и Романа Филиппова. Это серия встреч с музыкантами, чьи имена известны или не очень, но тексты заслуживают того, чтобы войти в историю русского рока, эпоху которого некоторые уже сейчас называют "Медным веком русской поэзии".

В перспективе по этим материалам планируется создать цикл видеопередач о русском роке и "рок-героях нашего времени". О том, что важно для них в творчестве и жизни: сейчас и всегда.

