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В Донбассе запущена собственная «фабрика звезд»

13:11 10.11.2017
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Даровитые певцы донецкой земли отныне получат возможность проявить себя в новом музыкальном шоу Voices of Donbass.

Прием заявок на музыкальное состязание уже стартовал с 1 ноября, а завершится он к концу месяца, сообщает телеканал «360 градусов». Замысел проекта принадлежит российскому режиссеру, руководителю гуманитарной группы «Ангел» Алексею Смирнову, который и возглавит состав звездного жюри. Все прослушивания, а также финал конкурса пройдут в онлайн-режиме. Фактически за подготовкой начинающих артистов и тех, кто хочет заявить о себе, будут следить зрители со всего мира.

По словам одного из авторов шоу, актера Алексея Гаврилова, Voices of Donbass покажет те стороны ДНР, которые даже во времена войны способны вернуть людей к жизни. «Данный проект мы хотим посвятить всем одаренным людям Донбасса. Мы не хотим говорить о войне, крови и насилии. Мы хотим говорить о красоте, о творчестве и о настоящих талантах», - говорит он.

С 1 по 7 декабря жюри отберет финалистов шоу, которые поедут на творческий форум. Там с ними будут заниматься мастера по вокалу и сценическому искусству. Все мастер-классы, тренировки и обсуждения пройдут в формате прямого включения, а это значит, что зрители проекта и те, кто поддерживает конкурсантов, узнают, как финалисты готовятся к выступлению.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта. Туда все желающие смогут загрузить запись своего исполнения любой песни.

Темы: Донецк, Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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10.11.2017, 13:57
Гость: Стесняюсь спросить

Вот это вот "... в новом музыкальном шоу Voices of Donbass." Это самое шоу америкосы проводят для своих переселенцев, приехавших в ДНР? Почему такое интересное название? А то тут трындят, что русских там добровольцы-отпускники защищают. Точно русских? Не пиндосов? Не?
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