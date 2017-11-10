В Донбассе запущена собственная «фабрика звезд»

Даровитые певцы донецкой земли отныне получат возможность проявить себя в новом музыкальном шоу Voices of Donbass.

Прием заявок на музыкальное состязание уже стартовал с 1 ноября, а завершится он к концу месяца, сообщает телеканал «360 градусов». Замысел проекта принадлежит российскому режиссеру, руководителю гуманитарной группы «Ангел» Алексею Смирнову, который и возглавит состав звездного жюри. Все прослушивания, а также финал конкурса пройдут в онлайн-режиме. Фактически за подготовкой начинающих артистов и тех, кто хочет заявить о себе, будут следить зрители со всего мира.

По словам одного из авторов шоу, актера Алексея Гаврилова, Voices of Donbass покажет те стороны ДНР, которые даже во времена войны способны вернуть людей к жизни. «Данный проект мы хотим посвятить всем одаренным людям Донбасса. Мы не хотим говорить о войне, крови и насилии. Мы хотим говорить о красоте, о творчестве и о настоящих талантах», - говорит он.

С 1 по 7 декабря жюри отберет финалистов шоу, которые поедут на творческий форум. Там с ними будут заниматься мастера по вокалу и сценическому искусству. Все мастер-классы, тренировки и обсуждения пройдут в формате прямого включения, а это значит, что зрители проекта и те, кто поддерживает конкурсантов, узнают, как финалисты готовятся к выступлению.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта. Туда все желающие смогут загрузить запись своего исполнения любой песни.