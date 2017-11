Pyogenesis «A Kingdom to Disappear»

Исполнитель: Pyogenesis, Название: «A Kingdom to Disappear», Стиль: метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Немецкая металлическая команда сделала все для того, чтобы ни один поклонник не сумел уследить за ее стилистическими кульбитами — не говоря уж о том, чтобы хотя бы минимально спрогнозировать их. Попав еще в 90-х в главные надежды дум-метала, они почти сразу же после розданных щедрых авансов начали метаться между дэдом, альтернативой, панком и даже поп-роком.

Наличие в составе двух вокалистов только усиливало эту неразбериху. Понятно, что стабильности в данном случае не могло быть никакой, музыканты то и дело сменяли друг друга, группа зашла в тупик, но триумфально вернулась в 2015-м с предсказуемо-непредсказуемым эклектичным альбомом.

Свежая работа «A Kingdom to Disappear» красноречиво свидетельствует о том, что лозунг «я могу удивляться и могу удивлять» по-прежнему более чем актуален для изобретательных немцев. Сразу же взорвав мозг слушателя, коротким, но эпатажным интро «Sleep Is Good», где дэд-метал по мановению волшебной палочки обращается госпелом, они переходят к не менее спорной «Every Man for Himself and God Against All» где забубенный гроул и девственно чистый вокал следуют параллельными маршрутами, но ни разу не встречаются друг с другом даже взглядами.

В «I Have Seen My Soul» они начинают хоть как-то взаимодействовать, драйв начинает нарастать, но не настолько, чтобы слушатель воскликнул: «Вау!». Это почти происходит в заглавной вещи альбома, подкупающей своим долгожданно незамысловатым подходом к практически хардовой аранжировке (хотя здесь тоже есть свои «погремушки» - в прямом смысле!), а в акустической балладе «New Helvetia» в кои-то веки должны остаться довольны и музыкальные кудесники, и их паства.

После этой красивейшей вещи происходит переломный момент, поскольку есть за что похвалить и «That's When Everybody Gets Hurt» в стиле чуть ли не A-Ha, и умеренно патетичную «We (1848)», и мясистую — с попсовыми припевами - «Blaze, My Northern Flame», и убаюкивающую 13-минутную «Everlasting Pain».

Все бы хорошо, но свой бьющий ключом по голове креатив Pyogenesis применили еще и в буклете, который прекрасно оформлен, но дополнительно перегружен цитатами из Оскара Уайлда об «опыте, который на деле является нашими ошибками», и Отто Бисмарка о «железе и крови». Все это невероятно усложняет и запутывает дело.