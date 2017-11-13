Вячеслав Петкун отметил день рождения рабочей милиции и юбилей «Наутилуса»

Большой концерт «Танцев Минус» состоялся 10 ноября в «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT»

Нельзя сказать, что в последние годы «Танцы Минус» постоянно на слуху, однако совсем забывать о себе они тоже не дают. В марте этого года они выпустили трехпесенный сингл, где Вячеслав Петкун использовал стихи других поэтов. С песней на стихи Кормильцева «Этой ночью машины не вернутся в гараж назад» группа засветилась на трибьюте Илье Кормильцеву «Иллюминатор». Ну и, конечно, «ТМ» регулярно играют концерты в Москве, вызывающие неизменный интерес со стороны поклонников.

Десятого ноября в «ГлавКлубе» тоже было жарко. Те, кто не попали на этот концерт должны теперь люто жалеть. Потому что по количеству всяческих сюров — запланированных группой, инициированных зрителями и совершенно спонтанных — он просто зашкаливал. Свое выступление «Танцы Минус» целиком и полностью посвятили одной-единственной дате — десятому ноября. Исполнив для затравки «Половинку» и «10 капель», Вячеслав Петкун поздравил зрителей с Днем образования рабочей милиции. Ощутив повисшее в зале недоумение, он невозмутимо добавил: «Почему бы и нет — они же тоже люди».

Вячеслав Петкун известен своими искрометными шутками, провокационными высказываниями и взвешенными суждениями. На концертах он нередко молчалив, поэтому далеко не всегда проявляет данные качества (а уж тем более — в полном комплекте). Однако концерт в «ГлавКлубе» стал счастливым исключением. При этом легко было заметить, что в своем подходе к чисто музыкальной составляющей он стал намного серьезнее. Если раньше певец себе мог позволить в сценическом поведении быть нарочито небрежным или глумливо тянуть окончания в припеве «Иду», то теперь выверен буквально каждый его жест, каждое пропетое слово.

Интересная деталь: на протяжении всего концерта за спиной у Петкуна транслировался увлекательный видеоарт (где хватало и абстрактных фигур, и всяких красивостей, вроде панорамы неба или кадров с сигающим со скалы голышом), однако фронтмен постоянно оттягивал внимание зрителей от картинки на себя. При этом нельзя сказать, что он делал нечто сверхъестественное. Создавать скупой мимикой и пластикой завершенной образ песни, оставаясь при этом внешне холодным и отстраненным — это высший пилотаж!

Например, исполняя цоевскую «Разреши мне проводить тебя домой», Петкун нервно расхаживал во время проигрыша по сцене, изображая влюбленного, томительно ожидающего прибытия самолета со своей пассией на борту в аэропорт. Недаром строчку «потому что на нем ты летишь» он произнес с особой проникновенностью. Кстати, песня из проекта «КИНОпробы» появилась в сет-листе «Танцев Минус» не случайно. Ею Петкун поздравил Вячеслава Бутусова, чей «Наутилус Помпилиус» отмечал аккурат 10 ноября. «Слава — очень хороший человек. Он — Бог или то, что мы о Нем думаем», - нешаблонно поздравил своего коллегу и тезку Петкун.

Отдача от зала последовать не замедлила. Во время песни «Дерево» Петкун, не забывая о своих прямых обязанностей, держал в руках кипу каких-то листочков, делал из них самолетики и запускал в зал. Допев, он пояснил, что ему на сцену от какого-то доброхота прилетел конверт, в котором обнаружились 400 рублей. «Не то, чтобы это мало — это странно, - заметил Вячеслав. - По идее, должно быть 500, потому что нас — пятеро». Дабы никого не обидеть, певец решил вернуть деньги в зал таким вот эффектным способом.

К сожалению, не все зрители вели себя подобающим образом. В какой-то момент Вячеслав Петкун устал от некого нетрезвого парня, кричавшего у сценического заграждения громче него. «Ты что ли хочешь на сцену?», - спокойно осведомился у горлопана Петкун. Получив утвердительный ответ, лидер «ТМ» уточнил у зрителей: «Вы точно хотите видеть пьяного лысого дятла?» Возражений не последовало, крикун полез было за ограждение, но в фотопите был оперативно принят охраной клуба. Наблюдая за этими перипетиями, Петкун подытожил: «Наша задача — чтобы у вас, пришедших сюда с определенным настроением, после концерта оно, как минимум, не испортилось. Но этому же всё по барабану... Жалко, что вы не увидели лысого дятла!».

Следующим поводом, который Петкун вспомнил применительно к десятому ноября, оказалась победа «Зенита» в Раменском ровно десять лет назад, когда любимая команда вокалиста «ТМ» впервые стала чемпионом России. «Я знал, что вам понравится эта идея! - удовлетворенно заключил он, наблюдая за реакцией публики. - Всё было тогда, против нас, но мы это сделали». Выдающемуся матчу предсказуемо посвятили песню «Из Ленинграда». Свои соображения относительно прочих событий 10 ноября Петкун предложил высказать зрителям. Девушке Кате, которая как раз в этот день отмечала свой день рождения, досталась песня с грузинским названием «Нахвамдис».

Апофеозом выступления «Танцев Минус» стало появление на сцене экс-вокалиста «Технологии» Романа Рябцева с немеркнущим хитом «Странные танцы». Необходимость его появления Петкун обосновал следующим образом: только в двух «дебильных» городах Москве и Питере хозяева площадок требуют от выступающих там групп каких-нибудь «сюрпризов». Фраза Рябцева «Странные Танцы — Танцы Минус» вполне исчерпывающе описывала суть этого удивительного концерта.