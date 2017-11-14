Валерий Гергиев пытается примирить в Вашингтоне политиков России и США

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева заканчивает концертами в Вашингтоне и Нью-Йорке крупнейший гастрольный тур сезона, охвативший 13 городов США и Канады.

Вашингтонский концерт 13 ноября был объявлен как «примирительный», сообщает «Пятый канал». По задумке организаторов, концерт призван помочь найти двум странам общий язык и начать, в данном случае, с «языка музыкального». Поэтому в грандиозном мероприятии, помимо российских музыкантов, примет участие и хор Вашингтонского кафедрального собора. Нынешняя программа оркестра Гергиева также включает произведения как русских, так и американских композиторов.

По словам руководителя Симфонического оркестра Валерия Гергиева, если у музыкантов получится за короткую репетицию найти общий язык и достойно выступить - это должно вдохновить политиков, показать им пример.

