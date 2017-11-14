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Валерий Гергиев пытается примирить в Вашингтоне политиков России и США

11:10 14.11.2017
Валерий Гергиев. Фото с сайта valery-gergiev.ru
Валерий Гергиев. Фото с сайта valery-gergiev.ru
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Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева заканчивает концертами в Вашингтоне и Нью-Йорке крупнейший гастрольный тур сезона, охвативший 13 городов США и Канады.

Вашингтонский концерт 13 ноября был объявлен как «примирительный», сообщает «Пятый канал». По задумке организаторов, концерт призван помочь найти двум странам общий язык и начать, в данном случае, с «языка музыкального». Поэтому в грандиозном мероприятии, помимо российских музыкантов, примет участие и хор Вашингтонского кафедрального собора. Нынешняя программа оркестра Гергиева также включает произведения как русских, так и американских композиторов.

По словам руководителя Симфонического оркестра Валерия Гергиева, если у музыкантов получится за короткую репетицию найти общий язык и достойно выступить - это должно вдохновить политиков, показать им пример.
 

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Отношения России и США, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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14.11.2017, 13:37
Гость: Юляша

за этого хитрого дяденьку ты не волнуйся,получать свои американские миллионные гонорары он не забывает,да и держит денешки в тамошних банках,он у них свой уважаемый богатый барыган :))
14.11.2017, 13:28
Гость: Гетц

Сейчас там много примирителей появляется - как челноки забегали. Потому что "прогонит скуку и печаль веселый ряженый февраль". До второго февраля опубликут доклад разведсообщества о воровском бабле. И воры тычутся -ищут куда занести чтобы из списка исчезнуть.
14.11.2017, 13:00
Гость: Затея пустая,

но пусть попробует. Только это не помирить барабанщика со скрипачом в оркестре. У тех претензии типа - "не играет, а скрипит" и "лупит по барабану поперёк такта". У политиков, особенно сумасбродных, всё не так, не там и не туда, как хотели бы они. Тут концертом не отделаешься.
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