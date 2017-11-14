Гастрольный тур «Дороги Высоцкого» к 80-летию барда стартует в Крыму

В Крыму стартует всероссийский гастрольный тур, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в KM.RU, спектакль под названием «Дороги Высоцкого» поставил сын великого барда, актер и режиссер Никита Высоцкий совместно с Народным Артистом России Александром Домогаровым. Никита Высоцкий использовал в спектакле никогда не публиковавшиеся фотографии из семейного архива и готов рассказать публике то, о чем долго молчал. Более того, Никита Высоцкий сам в спектакле прочтет стихотворения Владимира Семеновича.

Актер Александр Домогаров, давно и с успехом исполняющий произведения Высоцкого, будет петь и самые известные, и редкие песни, которые Владимир Высоцкий исполнял в небольших залах и на стадионах под аккомпанемент одной лишь только гитары. Кроме того, в спектакле задействован оркестр Тимура Ведерникова. Именно внутри этого оркестра родились современные аранжировки песен Владимира Высоцкого, которые прозвучат во время спектакля.

Тур откроется показом в Симферополе, который состоится 21 ноября. Это символично, ведь для Высоцкого Крым имел особое значение. Здесь он снимался в фильмах – например, «Плохой хороший человек» и «Я родом из детства», давал знаковые концерты и часто отдыхал. В Крыму же, по свидетельству историков, Высоцкий написал одни из первых своих песен.

Затем спектакль будет показан в Севастополе, Йошкар-Оле, в Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани. Кульминацией тура станет грандиозное шоу в Москве, 25 апреля 2018 года, в ГЦКЗ «Россия» под названием «Высоцкий 80. Я ЖИВ!». Мультимедийное интерактивное шоу по мотивам любимых песен Высоцкого погрузит зрителей в атмосферу чести и честности, веры и верности, настоящего мужского характера.