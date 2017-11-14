«Пикник» обзавелся роботом-кретоносцем

Группа «Пикник» гастролирует по России с новой программой «Искры и канкан»

Такое впечатление, что в последние лет пять у Эдмунда Шклярского сотоварищи открылось второе дыхание. Альбомы становятся всё интереснее и многоплановее, темы все неожиданнее и глубже, песни бьют в самую цель. Об умопомрачительных шоу, которое регулярно обновляется от программы к программе даже не стоит и говорить — каждый тур приносит новые сюрпризы. Не стал исключением и свежий альбом «Искры и канкан», суть которого — бурлеск, карнавал, праздник, обильный пир во время чумы.

Еще одна важная особенность программы «Пикника» состоит в том, что она, при всей своей насыщенности и сложности задействованных мощностей, в принципе, может быть трансформирована под любую площадку. Для наглядного доказательства данного тезиса мы решили сравнить два почти идентичных концерта «Пикника», сыгранных всего с недельной разницей — в бескрайнем «Крокус Сити Холле» в Москве и в миниатюрном ДК Родник в Железнодорожном.

С задних рядов «Крокуса» лиц музыкантов не видно, а «Пикник» с помощью разнообразных технических ухищрений привык устанавливать с публикой полный контакт. Поэтому здесь по максимуму были задействованы сценические экраны. На основной из них демонтировался видеоряд с заблудшими в песках искателями приключений, рыщущими пиратами, бравыми вышагивающими парнями, которым намедни стукнуло 90 лет. По бокам же высвечивались статичные фигуры — стройные девушки на шарнирах, изогнутые химеры, непонятного происхождения гомункулы. Каждая из этих пар иллюстрировала определенный блок песен, а потом сменялась следующей.

Любопытное применение боковым экранам нашлось во втором отделении, которое начиналось с песни клавишника «Пикника» Станислава Шклярского «Мать-земля». Пока отец и сын исполняли эту вещь в унисон, на эти панели выводились их изображения. В Железнодорожном же видеоарта не было вообще, Стас нередко был не виден из-за спины Эдмунда Мечиславовича, поэтому та же вещь выглядела как обычная песня «Пикника».

Реквизит в «Крокусе»также требовал масштаба и размаха. Самым, пожалуй, впечатляющим, оказалось шоу, представленное во время песни «У шамана три руки». Сначала на сцену выполз безликий нетрезвый Шаман и принялся приставать к музыкантам. Бас-гитарист Марат Корчемный решительным жестом дал понять, что этого делать не стоит. Тогда Шаман метнулся к Эдмунду Шклярскому, но тот как обычно был весь к себе. На счастье собеседника верхнего мира, на сцену в этот момент выкатился исполинский бубен с логотипом «Пикника». Шаман вполне утешился, обняв гигантский магический атрибут.

В Железнодорожном места для такого бубна, понятное дело, не нашлось, поэтому шаман больше работал на публику, нежели играл строго четко прописанную роль. А во время песни «Течет большая игра» зрителей развлекал расслабленный хиппи, который подарил избранным дамам из зала по розочке, а прочих осыпал лепестками.

Габариты «Крокусу» к подобному контакту тет-а-тет не очень располагали. Зато здесь «Пикник» здесь показал мини-спектакль под «Шарманку». Лукавый экранный шарманщик в исполнении Сергея Светлакова сменился его безумным коллегой, который молнией вылетел на сцену, отплясал во всю ширину, сбросил плащ и шляпу и хорошенько потоптался по ним. ДК Родник этого не вместил, как не вместил и самой «Шарманки». Не были здесь сыграны и представленные в Москве «Все хорошо!» и «Из коры себе подругу выстругал». Да и вообще из альбома «Искры и канкан» «Пикник» в нынешнем туре играет от силы пять песен — то есть ровно половину. Есть ощущение, что следующие пять могут войти в другую программу — более медитативную и созерцательную.

На радость пришедшим в ДК «Родник» детям на сцене дефилировали неоновые роботы. Один из них изображал угрожающе нависшего над залом шайтана, иллюстрируя перипетии новой песни «Лихие пришли времена». Другой в «Говорит и показывает» казался эдаким крестоносцем, сбежавшим со съемочной площадки советского фильма «Начало». Недаром «Цыганочкой» именно из этой ленты песня предварялась и завершалась.

Сюрреалистический мир фантастических персонажей «Пикника» проникает в плоть и кровь. Выходишь на темную улицу Железнодорожного после концерта — и с удивлением замечаешь на ее обочине Труса, Балбеса и Бывалого, вставших на пути у ретро-автомобильчика; строгую Машу с незадачливым Медведем на пеньке; Черепаху и Львенка под гигантским зонтиком... Шоу продолжается?