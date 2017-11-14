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«Монгол Шуудан», 17 ноября, Mezzo Forte

17:44 14.11.2017
«Монгол Шуудан» © KM.RU, Евгений Стукалин
«Монгол Шуудан» © KM.RU, Евгений Стукалин
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Ветераны Московской рок-лаборатори

Легендарная российская панк-группа. На протяжении многих лет, с 1988, музыка Монгол Шуудан - это ветиеватые тексты с явным уклоном в сторону анархизма, и драйвовые мелодии, которые демонстрируют характер и направление высказываемых музыкантами мыслей.

В 1994г. Выходит альбом под названием “Чересчур” в котором впервые была записана композиция «Да теперь решено..» на стихи С.Есенина песня быстро становится всенародным хитом

Этой группе всегда есть, что сказать, наверно потому, панк-рок в её исполнении не утратил своей актуальности и по сей день.

Грандиозный концерт! Явка обязательна!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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