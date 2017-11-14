«Бони НЕМ» на Дне рождения Bike FM!, 18 ноября, «Океан»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
18-го ноября мы приглашаем всех на свой второй день рождения! Этот праздник мы хотим разделить именно с вами, с теми кто помогает нам вот уже два года находиться в постоянном движении.
Мы ждем вас 18-го ноября в московском клубе Океан, чтобы отпраздновать наш день рождения по-настоящему громко и в тёплой дружеской атмосфере.
Для вас выступят лучшие ВИА!
★ БОНИ НЕМ
★ California
Вечеринка состоится в клубе «Океан» у метро «Алексеевская».
Начало в 18.00.