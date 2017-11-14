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«Бони НЕМ» на Дне рождения Bike FM!, 18 ноября, «Океан»

18:35 14.11.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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18-го ноября мы приглашаем всех на свой второй день рождения! Этот праздник мы хотим разделить именно с вами, с теми кто помогает нам вот уже два года находиться в постоянном движении.

Мы ждем вас 18-го ноября в московском клубе Океан, чтобы отпраздновать наш день рождения по-настоящему громко и в тёплой дружеской атмосфере.

Для вас выступят лучшие ВИА!
★ БОНИ НЕМ
★ California

Вечеринка состоится в клубе «Океан» у метро «Алексеевская».

Начало в 18.00.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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