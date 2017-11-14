«Тайм-Аут», 17 ноября, Volta

Московская группа «Тайм-Аут» отметит Мотологический Новый год большим концертом к клубе Volta 17 ноября

Как известно, праздник Мотологический Новый год появился летом 1991 года, и придумали его Акакий Назарыч Зирнбирнштейн он же Александр Минаев, и Торвлобнор Петрович Пуздой, он же Павел Молчанов. Первое яркое и ослепительное шоу состоялось в том же году. А помнят ли уважаемые слушатели, где и в какой день прошло это празднование МНГ?

Кстати, 17 ноября в клубе «Volta» Ансамбль Тайм-Аут отметит сразу два праздника — 30-летний юбилей и Мотологический Новый год. Приходите и не забывайте подарки!

