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«Тайм-Аут», 17 ноября, Volta

22:20 14.11.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Московская группа «Тайм-Аут» отметит Мотологический Новый год большим концертом к клубе Volta 17 ноября

Как известно, праздник Мотологический Новый год появился летом 1991 года, и придумали его Акакий Назарыч Зирнбирнштейн он же Александр Минаев, и Торвлобнор Петрович Пуздой, он же Павел Молчанов. Первое яркое и ослепительное шоу состоялось в том же году. А помнят ли уважаемые слушатели, где и в какой день прошло это празднование МНГ?

Кстати, 17 ноября в клубе «Volta» Ансамбль Тайм-Аут отметит сразу два праздника — 30-летний юбилей и Мотологический Новый год. Приходите и не забывайте подарки!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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