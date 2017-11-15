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Певец Шура высказался за захоронение тела Ленина

10:45 15.11.2017
Шура. Фото с сайта kino-teatr.ru
Шура. Фото с сайта kino-teatr.ru

Одиозный певец Шура высказался за захоронение тела Владимира Ильича Ленина.

Громкое заявление звезда 90-х сделал на родине вождя мирового пролетариата в Ульяновске перед выступлением в Ленинском мемориале, сообщает «Первый ульяновский портал». «Хоронить его надо. Давно пора, это не красиво, что он там лежит и тухнет, бедный. Ему самому там плохо, я же знаю», - заявил Шура, отвечая на вопрос журналиста о судьбе тела Ленина.

В данный момент у Шуры идет гастрольный тур, который продлится еще ближайший месяц. В нем артист делает упор на старые хиты, нередко избегая даже современного раскрученного шлягера «Подруга». Шура заявляет, что принципиально не поет со сцены «матные песни и песни про секс».
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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15.11.2017, 12:06
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Каждая шу Шура может решать, где и как должно лежать тело руководителя государства?
Шура, поезжайте в Пекин и спросите: Где и как должно лежать тело Великого кормчего? Вам там очень в популярно расскажут где и как.
15.11.2017, 11:27
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Этому скомороху чем В.И.Ленин помешал, зуб вставить не давал, или кривляться?
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