Певец Шура высказался за захоронение тела Ленина

Одиозный певец Шура высказался за захоронение тела Владимира Ильича Ленина.

Громкое заявление звезда 90-х сделал на родине вождя мирового пролетариата в Ульяновске перед выступлением в Ленинском мемориале, сообщает «Первый ульяновский портал». «Хоронить его надо. Давно пора, это не красиво, что он там лежит и тухнет, бедный. Ему самому там плохо, я же знаю», - заявил Шура, отвечая на вопрос журналиста о судьбе тела Ленина.

В данный момент у Шуры идет гастрольный тур, который продлится еще ближайший месяц. В нем артист делает упор на старые хиты, нередко избегая даже современного раскрученного шлягера «Подруга». Шура заявляет, что принципиально не поет со сцены «матные песни и песни про секс».

