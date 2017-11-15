Скончался звезда фильмов «Дорога домой» и «Каменская»

Артист Театра на Таганке, Народный артист РСФСР Виталий Шаповалов умер в возрасте 78-ми лет.

В последние дни Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции, сообщает InterMedia со ссылкой на странице театра в Фейсбуке.

Виталий Шаповалов был принят в труппу Театра на Таганке в1968 году, после окончания театрального училища имени Щукина. В 1969 году впервые снялся в фильме «Дорога домой». На счету артиста десятки картин, в том числе два сезона популярного сериала «Каменская». Известен Шаповалов и своими театральными работами – на сцене он был задействован в таких постановках, как «А зори здесь тихие», «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других.

