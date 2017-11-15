Поклонникам Kraftwerk предложили купить крипто-билеты на столичное шоу

Российские организаторы единственного концерта легендарных родоначльников электронной музыки Kraftwerk объявили о старте продаж крипто-билетов.

Как сообщается, в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU, билеты на 3D-шоу, которое состоится 13 февраля 2018 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца в Москве, будут продаваться на блокчейне. Специально для этого билетная платформа Tickets Cloud, разработала блокчейн-платформу crypto.tickets. Впервые в мире билеты на столь масштабное культурное мероприятие будут продаваться на базе технологии распределенного реестра.

Уже более сорока лет назад Kraftwerk поняли, что компьютер - будущее человечества, и в большем, чем кто-либо, объёме начали использовать его в своем творчестве. Считается, что именно они явились родителями стиля электро, а многие полагают, что Kraftwerk виновны даже в появлении техно. Неудивительно, что именно на их концерт билеты будут продаваться с использованием технологии блокчейн.

Отмечается, что использование блокчейн в концертной индустрии позволит решить целый ряд проблем, актуальных в том числе и для России: спекуляции на вторичном рынке, мошенничество и подделка билетов, неполная реализация билетов и отсутствие единого механизма возврата. Пользуясь технологией блокчейн, зритель может быть на 100% уверен, что билет получит только он. Все сделки заключаются и «хранятся» в распределенном реестре. Билет по-прежнему можно подарить, продать на вторичном рынке или вернуть, однако главная особенность заключается в том, что благодаря блокчейн всегда будет видна его история (путь) и информация обо всех его владельцах. Помимо прочего, блокчейн решает вопрос незаконного копирования и создания поддельных билетов.