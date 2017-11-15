]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Поклонникам Kraftwerk предложили купить крипто-билеты на столичное шоу

18:00 15.11.2017
Kraftwerk. Фото Peter Boettcher предоставлено организаторами концерта
Kraftwerk. Фото Peter Boettcher предоставлено организаторами концерта

Российские организаторы единственного концерта легендарных родоначльников электронной музыки Kraftwerk объявили о старте продаж крипто-билетов.

Как сообщается, в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU, билеты на 3D-шоу, которое состоится 13 февраля 2018 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца в Москве, будут продаваться на блокчейне. Специально для этого билетная платформа Tickets Cloud, разработала блокчейн-платформу crypto.tickets. Впервые в мире билеты на столь масштабное культурное мероприятие будут продаваться на базе технологии распределенного реестра.

Уже более сорока лет назад Kraftwerk поняли, что компьютер - будущее человечества, и в большем, чем кто-либо, объёме начали использовать его в своем творчестве. Считается, что именно они явились родителями стиля электро, а многие полагают, что Kraftwerk виновны даже в появлении техно. Неудивительно, что именно на их концерт билеты будут продаваться с использованием технологии блокчейн. 

Отмечается, что использование блокчейн в концертной индустрии позволит решить целый ряд проблем, актуальных в том числе и для России: спекуляции на вторичном рынке, мошенничество и подделка билетов, неполная реализация билетов и отсутствие единого механизма возврата. Пользуясь технологией блокчейн, зритель может быть на 100% уверен, что билет получит только он. Все сделки заключаются и «хранятся» в распределенном реестре. Билет по-прежнему можно подарить, продать на вторичном рынке или вернуть, однако главная особенность заключается в том, что благодаря блокчейн всегда будет видна его история (путь) и информация обо всех его владельцах. Помимо прочего, блокчейн решает вопрос незаконного копирования и создания поддельных билетов.

Темы: Россия, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Персоны и события в мире электронной музыки, Шоу и представления в России и за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.