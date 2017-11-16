Выиграй билеты на концерт группы BURITO!
Burito - это борцы за справедливость, создающие качественную музыку для души, способную очистить разум и заставить задуматься о вечном. Три иероглифа: Bu (武) – воин, Ri (理) - справедливость/истина, To (刀) – меч. Burito не боятся экспериментировать, в каждом треке – собственное мнение, философские рассуждения, любое слово несет глубокий смысл и заставляет читать между строк.
«Основная идея группы – творчество вне рамок, без ограничений, синтез» - Гарик Burito.
У вас есть уникальный шанс попасть на этот концерт бесплатно. Для этого надо лишь как можно быстрее и правильнее ответить на 3 несложных вопроса
1. Какое настоящее имя солиста группы, Гарика Burito?
а). Игорь
б). Василий
в). Геннадий
2. С какой популярной исполнительницей группа записала дуэт, который стал настоящим хитом?
а). Полина Гагарина
б). Ёлка
в) LOBODA
3. В каком городе родился Гарик Burito?
а). Москва
б). Ижевск
в). Екатеринбург
Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 17 ноября
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.