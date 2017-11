«Адаптация» выпустит альбом песен взрослого, потертого жизнью человека

Актюбинская группа «Адаптация» выпускает альбом «Олдскул».

Диск является прямым продолжением работы «Radio Resistance», вышедшей в апреле этого года. Оба альбома содержат известные песни «Адаптации, переигранные в новом звуке нынешним составом. «В то время не было нормальных условий для записи, и, записывая альбомы, мы исходили из того, что имели на тот момент: это касалось и технической базы и нашего умения воплощать в жизнь свои идеи, - объясняет лидер группы Ермен «Анти» Ержанов корреспонденту KM.RU. - Тогда была не работа со звуком, а борьба за звук. И у меня давно была мечта сделать такой «The very best of greats hits» АДАПТАЦИИ, где важные для меня песни будут записаны так, как я этого хочу».

Если в «Radio Resistance» вошли переосмысленные песни «Адаптации» 90-х годов, то «Олдскул» включает материал, вышедший в XXI веке на альбомах «Джут», «Так горит степь» и «Время убийц». Концептуальное же отличие между обеими пластинками Ермен Ержанов характеризует так: «Radio Resistance» - музыка сопротивления, там много юношеского максимализма и бунта, я все эти песни написал до того, как мне 25 исполнилось. А «ОЛДСКУЛ» - это уже слова взрослого, потёртого жизнью человека, который, несмотря на весь ужас и бред, происходящий в мире, стоит на своих позициях и не намерен меняться в угоду моде и прочим веяниям современной цивилизации».

Среди вошедших на «Олдскул» песен - «Грязь», «Улицы города», «Пепел», «Голод», «Так горит степь», «Между любовью и ненавистью». «Мы большинство этих песен играли вместе на концертах, и какие-то новые аранжировки были обкатаны на концертах, - говорит Ермен Ержанов. - Вадим Курылёв очень большой вклад внёс в эти две пластинки, он же все гитары сыграл, я там в одной песне только играю. Ибрагим Джанибеков и Михаил Нефёдов – тоже внесли свою лепту, очень оперативно и грамотно всё сыграли. И хочется отметить и поблагодарить Владимира Носырева – нашего звукорежиссёра и пятого участника группы, он многое сделал, чтобы эти альбомы были записаны, так как нам это было нужно».

Концертные презентации альбома «Олдскул» состоятся 23 ноября в Санкт-Петербурге на сцене The Right Place и 25 ноября в Москве в клубе «Лес». Скорее всего, на них группа сыграет и «Radio Resistance», и «Олдскул» целиком, присовокупив к ним еще ряд таких актуальных песен, как, например, «Остановите войну».