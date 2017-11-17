35-летие группы NAUTILUS POMPILIUS, 23 ноября, «Крокус Сити Холл»

2 ноября в Санкт-Петербурге и 23 ноября в Москве состоятся два грандиозных события, на которые приглашены любители настоящего русского рока – легендарный «Наутилус Помпилиус» празднует 35 лет творчества!

История целого поколения в удивительном сценическом оформлении. Это нельзя пропустить, это нужно увидеть.

Вячеслав Бутусов представит зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. Концерты станут отправной точкой в большом юбилейном туре по городам России и за рубежом.

За 35 лет музыкальная эпоха под названием «Наутилус Помпилиус» многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными – ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения – актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.

Творческий старт «Наутилуса» состоялся в 1982 году в Свердловске, одноимённый рок-клуб которого теперь всегда будет ассоциироваться именно с этой командой и её бессменным лидером – Вячеславом Бутусовым.

История группы Nautilus Pompilius – это настоящая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной её целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку «НАУ» – это более чем достойный результат.

Впрочем, об итогах говорить рано, лучше продолжать стремиться к новым вехам, ярким песням и совместным открытиям. Таким открытием обещают стать большие юбилейные концерты «Наутилуса» в обеих столицах. Новая глава нашей общей истории начинается 2 ноября в БКЗ «Октябрьский, и 23 ноября в Crocus City Hall.