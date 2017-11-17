Денис Майданов представит лучшую песню про Крымский мост

Популярный певец Денис Майдананов исполнит песню про Крымский мост.

Премьера песни, которую Майданов представит вместе с супругой и дочерью, состоится 18 ноября на концерте «Ээхх, Разгуляй!», проводимом радио «Шансон», сообщает «Крым-информ». «С большим удовольствием принял предложение исполнить песню про Крымский мост. Его действительно ждут миллионы людей. Это грандиозная стройка, стройка века, о которой наверняка напишут в учебниках. Здорово, что эта страница истории пишется на наших глазах», – сказал Майданов.

Авторами песни являются Иван Хиневич и Валерий Зимин из белорусского Дзержинского. «Не скрою, мы с большим волнением всей семьей ждали, когда объявят, кто исполнит песню. Очень рады, что это Денис Майданов, очень яркий, талантливый человек. С нетерпением ждем концерта. Это огромное событие для нас. О таком мы даже мечтать не могли. Мы благодарны Денису и команде Крымского моста за этот невероятный подарок», – сказал Зимин.

Напомним, что именно песня Хиневича и Зимина заняла в августе текущего года второе место на творческом конкурсе, посвященном мосту. В отборе участвовали известные российские исполнители и композиторы.