Максим Галкин принял Православие и обвенчался с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева обвенчались.

Таинство прошло в небольшом подмосковном храме, сообщает Life.Ru. На церемонии присутствовали дети пары Лиза и Гарри, а также другие родственники. Об этом экстраординарном факте Галкин сообщил в своём инстаграме, разместив видео из церкви: «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — написал он.

Журналистам Галкин признался, что решился на венчание, приняв полтора года назад православную веру. «Меня крестили в небольшой скромной церкви, - признался Галкин Life.Ru. – Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шёл к этому, и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры. У меня брат и его семья — православные, отец был православный. Алла и наши дети — тоже. Так что уж куда мне деваться».

На обвинения в том, что Пугачевой не следовало бы венчаться второй раз после распада церковного брака с Киркоровым, Галкин ответил: «Посмотрите каноны церкви. Есть процедура благословления на повторный брак — оно получено. Второе венчание не запрещено церковью. Может быть, оно не приветствуется, но оно позволительно. Третье — в таком возрасте, как у Аллы, уже не разрешается. А второе — да».