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Филипп Киркоров причислил себя к президентскому пулу

12:01 21.11.2017
Филипп Киркоров © KM.RU
Филипп Киркоров © KM.RU
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Популярный певец Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к движению хоккеиста Александра Овечкина Putin Team и грядущих президентских выборах.

По словам Киркорова, он не намерен вступать ни в какие подобные организации. Главное тут — внутреннее отношение. «Я против каких-либо присоединений. Главное, чтобы ты духом был с этим человеком, верил в него, уважал его, любил его и голосовал за него, что я и делаю на протяжении многих лет», - приводит слова артиста РИА Новости.

Музыкант сказал, что его деятельность и есть тот самый «тим». «Я в пуле президентском! Пусть официально, неофициально, но я представляю его интересы, гастролируя по всей стране, приезжая в Крым», - добавил он.

По поводу предстоящих президентских выборов, Киркоров заявил, что не меняет свои предпочтения или политические пристрастия. «Если я один раз выбрал себе президента много лет назад, голосовал за него не один раз, то как вы думаете, за кого я буду голосовать в 2018 году?» - вопросом на вопрос ответил популярный исполнитель.

На минувшей неделе Киркорову была вручена государственная награда. Вручение прошло в Кремле, среди получателей госнаград были также 11 бывших губернаторов, ушедших в отставку в ходе недавней ротации и глава Газпрома Алексей Миллер.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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21.11.2017, 17:14
Гость: Александр1

Филипп Киркоров причислил себя к президентскому пулу
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Филька в очередной раз оговорился:"Он принадлежит к презиЖЕНСКОМУ Полу"...
21.11.2017, 17:01
Гость: сторож Аполинарий

Ето который девок любит лупить? Думаю дзюдоисту западло ,впрочем если сам причислися пусть попукивает,не грех .
21.11.2017, 15:46
Гость: Наш Филиппушка

то к пулу Аллы Борисовны присосался и приподнялся,теперь к пулу Владимира Владимировича с радостью прилип.
Есть в природе такая рыбка-прилипала.
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