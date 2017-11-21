Филипп Киркоров причислил себя к президентскому пулу

Популярный певец Филипп Киркоров рассказал о своем отношении к движению хоккеиста Александра Овечкина Putin Team и грядущих президентских выборах.

По словам Киркорова, он не намерен вступать ни в какие подобные организации. Главное тут — внутреннее отношение. «Я против каких-либо присоединений. Главное, чтобы ты духом был с этим человеком, верил в него, уважал его, любил его и голосовал за него, что я и делаю на протяжении многих лет», - приводит слова артиста РИА Новости.

Музыкант сказал, что его деятельность и есть тот самый «тим». «Я в пуле президентском! Пусть официально, неофициально, но я представляю его интересы, гастролируя по всей стране, приезжая в Крым», - добавил он.

По поводу предстоящих президентских выборов, Киркоров заявил, что не меняет свои предпочтения или политические пристрастия. «Если я один раз выбрал себе президента много лет назад, голосовал за него не один раз, то как вы думаете, за кого я буду голосовать в 2018 году?» - вопросом на вопрос ответил популярный исполнитель.

На минувшей неделе Киркорову была вручена государственная награда. Вручение прошло в Кремле, среди получателей госнаград были также 11 бывших губернаторов, ушедших в отставку в ходе недавней ротации и глава Газпрома Алексей Миллер.