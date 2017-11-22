Константин Арбенин рассказал о своем поколении, оставшемся без Родины

Творческий вечер Константина Арбенина состоялся в клубе «Гарцующий дредноут» в рамках проекта «Рок-диалог» 13 ноября

«Константин» в переводе с греческого означает «постоянный». Если в этом мире еще остались незыблемые ценности, то Арбенин, безусловно, относится к этой категории. Его работоспособность впечатляет: на счету Арбенина несколько десятков музыкальных альбомов, рассказы, сказки, переводы, пьеса «Два клоуна». Вплотную приблизившись к порогу пятидесяти, Константин спокоен, энергичен и моложав. Он наверняка способен дать во всех смыслах фору иным 30-летним.

На «Рок-диалоге» Арбенин раскрылся с самых разных сторон, исполнив песни, как из репертуара своего прежнего проекта «Зимовье зверей», так и нынешнего «Сердолика». Но больше всего его занимала возможность донесения до широкой публики (в «Дредноуте» был биток — и не все желающие попали внутрь) своих идей, поэтому он много и охотно отвечал на вопросы, которым не было числа. О причине переформатирования собственной группы Арбенин ответил предельно честно: дескать, «Зимовье Зверей» он делал с Александром Петерсоном, отношения с которым в определенный момент разладились, поэтому было неэтично использовать тот же бренд.

Много интересного посетители «Рок-диалога» узнали и о вкусах Арбенина. Всё начиналось с «Машины Времени» и «Воскресения». Уже в армии Арбенин прочел подборку стихов Александра Башлачева в журнале «Парус», которая произвела на него неизгладимое впечатление. Там же его настиг и Борис Гребенщиков. С ним Арбенин периодически полемизирует в своих текстах, но это происходит исключительно из-за его увлеченности песнями «Аквариума», альбомов которого он старается не пропускать.

Источники вдохновения у Арбенина самые разнообразные. Это и тот же БГ, и Галич, и другие поющие писатели, вроде Юза Алешковского. Нельзя недооценивать и сложной общественно-политической ситуации, в которой в 90-е оказалось арбенинское поколение. По его словам, представители этой генерации в одночасье остались без Родины, в стране с непонятным форматом и идеологией. Переживание было незаметным, но сильным, тем более — что все произошло по чужой воле. В итоге Арбенин и его соратники оказались лишены понятия государства, поэтому им приходилось выживать в собственных «башнях из слоновой кости».

К счастью, совсем уж без ориентиров Арбенин не остался. Теплые многолетние отношения его связывают с издателями тверского научного сборника «Русская рок-поэзия: текст и контекст». Подборка текстов «Зимовья зверей» выходила в самом начале нулевых в пятом выпуске этого славного альманаха. Его главный редактор Юрий Викторович Доманский является одним из зачинателей «Рок-диалога», поэтому на правах соведущего он рассказал о первых приобретенных сборниках стихов Арбенина. В свою очередь, Константин вспомнил, как предложил Доманскому написать предисловие к своему сборнику «Транзитная пуля», но получил такой глубокий и многогранный материал, что постеснялся его вставлять в книгу, ограничившись публикацией на сайте. «\Фактически мы Юрия Викторовича прокатили!», - усмехнулся Константин.

За веселыми историями Арбенин не забывал и о своих песнях. Были исполнены как произведения из арсенала «Зимовья зверей», так и новые вещи, типа «Дети-блюз», «Из лета в осень переезд», «Новейшая хронология» и другие. Огромное впечатление произвела песня по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского, исполненная от лица процветающей до сих пор старухи-процентщицы. «Одисссея и Навсикаю» и «Города, которых не стало» Арбенин спел дуэтом со своим соратником Павлом Фахрутдиновым. Константин Арбенин оказался настоящим человеком-оркестром, аккоманирующим себе, помимо гитары, на губной гарбошке, перкуссии, «губной трубе» и других сподручных средствах. Не меньшее впечатление произвела и его прощальная песня «Уходя, возвращайся», спетая а капелла.