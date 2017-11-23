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Прощание с Дмитрием Хворостовским пройдет в зале имени Чайковского

13:49 23.11.2017
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы певца в Facebook
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы певца в Facebook
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Прощание со знаменитым оперным певцом Дмитрием Хворостовским предположительно пройдет 27 ноября в зале им. Чайковского в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя артиста.

Дата прощания пока окончательно не подтверждена, так как все зависит от сроков готовности всех необходимых документов в Лондоне. Музыкант будет кремирован, а его прах будет захоронен и в Москве и в Красноярске, согласно завещанию Хворостовского.

Места захоронения праха артиста пока не определены.

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки
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23.11.2017, 18:03
Гость: А мине таки больше н'авится

зал Дунаевского и Фельцмана под стихи Магшака.
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