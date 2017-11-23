«Крематорий», 24 ноября, «16 Тонн»

24 ноября в столичных «16 Тоннах» большим праздничным концертом отметят дни рождения cамый весёлый по сути, а не по названию, вальс-рок ансамбль «Крематорий» и его лидер и создатель, музыкант и автор песен - Армен (Шляпа) Григорян!

В кругу друзей, соратников, а главное - любимых поклонников - будем праздновать и отжигать до последней ноты и до последней капли! А всё потому, что мы на год станем ближе к тому, собственно, для чего и живём! Грандиозный шабаш включит в себя обширнейший музыкальный экскурс в дискографию Кт разных времён, с присутствием главных действующих лиц («Маленькой девочки», «Хабибулина», «Тани», «Сексуальной кошки», «Безобразной Эльзы», «Кондратия», «Светы» и многих других), шутки, мистические и вполне реальные истории из жизни замечательных музыкантов и их бессменного руководителя! Также достопочтимую публику ждут аукцион и беспроигрышная лотерея!

Без сюрпризов не обойдётся наверняка. Например, участником праздничного действа станет скрипач, который не появлялся в составе группы со времён «Двойного альбома». Кто первый угадает его фамилию - тому приз: коллекционная футболка «Весёлый Ансамбль»!

Если вы ломаете голову, что подарить группе и Армену (свет) Сергеевичу, вспомните мудрые слова мульт-героя из детства: «Лучший мой подарочек - это ТЫ... и открывалки»!

До встречи в клубе «16 Тонн» на хэппи-бёздэе КТ и АГ!