«Мельница» поддержала российскую науку

Группа «Мельница» дала роскошный концерт в ДК подмосковного города Жуковский 15 ноября

Выпустив монументальную дилогию «Альхимейра», музыканты всех изящно обманули. Первая часть «Алхимия» обещала чистую метафизику, потусторонние трансформации и выход в пространство запредельных смыслов. Продолжение альбома, вышедшее под названием «Химера», перечеркнуло эти ожидания. Выяснилось, что вокалистка «Мельницы» Наталья «Хелависа» О'Шей всего лишь раскрывала перед нами суть причудливого понятия «Альхимейра», обозначающего тщетность некоторых излишне страстных любовных томлений.

В Жуковский «Мельница» привезла материал из обеих пластинок. Предпочтение отдавалось наиболее драйвовым песням, где на полную катушку был задействован талант гитариста Сергея Вишнякова, роль которого в нынешнем созыве «Мельницы» переоценить трудно. Тон происходящему задала первая же песня — громокипящая «Джига-игла», под которую Хелависа действительно с азартом отплясала джигу. Предстала она при этом в образе готической Мальвины, чьи чары неотразимы для скромных книжных мальчиков.

В Жуковском подобных собралось немало, ведь недаром этот город имеет почетную репутацию наукограда. Подивившись горячей реакции зала на «Дороги», «Голубую траву» и «Шелкопряд», Хелависа с благодарностью вспомнила, как лет 15 назад выступала в этом же ДК без «коллег по партии», но с замечательным волынщиком Владимиром Лазерсоном с типично кельтской программой. Наталья до последнего сомневалась, есть ли в зале люди, помнящие тот визит. Но они оперативно обнаружились, и этот факт привел певицу в еще больший восторг. «Я приволокла вам сегодня всю «альхимейрную» галактику!» - с благодарностью сообщила она посетителям концерта.

Тут же в качестве подкрепления этой мысли был сыгран «St. Exupery Blues», в котором присутствовала атмосферная партия акустической гитары. Да и вообще музыканты вели себя так, будто враз сорвались в полет, властно увлекая за собой и зрителей. Тему полетов во сне и наяву продолжил «Ангел», во время исполнения которого Хелависа вела себя так, будто защищает кандидатскую диссертацию по ангелологии. Стоит ли уточнять, что защита состоялась без единого «черного шара»...

В середине концерта каждый из музыкантов продемонстрировал свои способности. «Духовых дел мастер из далекой Удмуртии» Дмитрий Каргин сыграл пространное соло на флейте. «Фельдмаршал гитары» Сергей Вишняков показал шикарные соло. «Баса хозяин» Алексей Кожанов тоже оказался на высоте. Барабанщик Дмитрий Фролов удерживал внимание зала на протяжении добрых пятнадцати минут, то ускоряя темп, то замедляя его до критической точки, когда тоска по дравйвовой «Мельнице» начинала подспудно одолевать зрителей.

Конечно же, они вышли вновь и вдарили! Были и «Кицунэ», и «Любовь во время зимы» и, конечно же, «Гори, Москва», чья продуманная провокационность казалось такой безопасной в уместном отдалении от столицы. Напоследок Хелависа еще раз поблагодарила неравнодушных жителей Жуковского («друзья, вы прямо — огонь!»). Некоторые из них норовили попросить еще до финала концерта автографы, но она попросила у них отсрочки, чтобы доработать концерт и спеть напоследок «Прощай».