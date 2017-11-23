«Манго-Манго», 26 ноября, «Овертайм» (Калуга)

Группа «Манго-Манго» выступит 26 ноября в калужском пабе «Овертайм». Начало концерта в 20.00

Группа образовалась 1 апреля 1987 года. Коллектив вступил в Московскую рок-лабораторию и, как вспоминает солист коллектива Андрей Гордеев, первые три года были наполнены веселой и плодотворной работой, которая сошла на нет по причине изменения экономической ситуации в государстве. В 1991 году, не выдержав натиска «синтетической» фонограммной эстрады, “Манго-Манго” прекращает деятельность.

Близкое к триумфальному возрождение приходится на 1995 год. Отряхнув пыль со своего главного хита “Аквалангисты”, музыканты убеждаются, что песня до сих пор звучит вполне свежо и актуально. У “Манго-Манго” появляется обойма новых веселеньких песен с абсурдными текстами. Это “Пули”, “Таких не берут в космонавты”, “Вальс крановщиков” и др. Солист коллектива Андрей Гордеев в интервью называет манговское направление в искусстве “радостным дебилизмом”.

Подстать текстам складывается и сценический имидж музыкантов. “Манго-Манго” выходят на сцену в шотландских килтах, которые несознательные журналисты норовят обозвать юбками. “Манги” напропалую рекламируют удобство этой одежды и намекают, что килт носится без нижнего белья. На традиционный вопрос, что означает их название, музыканты всякий раз придумывают новую историю. Сначала с участием глуховатого секретаря райкома ВЛКСМ, утверждающего их программу в 1987 году, потом, — вспоминая об английских корнях своего названия — дескать, правильнее произносить “Man go!, Man go!” — “Мужчина, идите! Мужчина, идите!”. Иногда в интервью музыкантов проскакивает еще один персонаж, мифический основатель “Манго-Манго” Кшиштоф Кржевич.

В том же 1995 году коллектив с успехом представляет новую программу в московских клубах и выпускает на фирме “Элиас” альбом “Источник наслаждения”. В то же время Александр Солоха снимает видеоклип на песню “Таких не берут в космонавты”. Позднее появляется ролик на композицию “Пули”, выдержанный в стиле компьютерной игры (режиссер Вадим Кошкин). Съемки происходили в районе Домодедово, где местная милиция заинтересовалась толпой людей в военной форме и чуть не упекла музыкантов в кутузку.

Стоит заметить, что развеселый сценический имидж “Манго-Манго” является отражением реальной жизни. Например, коллектив принципиально отказывается от организации презентаций в привычном клубно-алкогольном понимании этого слова, предпочитая устраивать хэппенинги. В сентябре 1996 года “Манго-Манго” пригласило журналистов на презентацию туалета типа “сортир”, воздвигнутого на даче бас-гитариста группы Александра Надеждина. В окрестностях поселка Быково играл военный оркестр, жарились шашлыки, гости обновляли свежевыкрашенный туалет. Потом “Манго-Манго” умудрились устроить празднование собственного десятилетия в конноспортивном комплексе “Сокорс” в Сокольниках. Среди лошадей, опилок и навоза и отгремел праздничный концерт.

В 1996-97 годах группу увлекла военная романтика и они принялись петь про героя Гражданской войны Щорса. Сначала вышел сингл, содержащий несколько версий композиции “Щорс”, затем именем “Полный Щорс” был назван полноценный альбом. В него вошли композиции “Не щекочи мне душу”, “Мне страшно”, “Щель в самолете”, “Моряки манго-манго”, а также продолжительный музыкальный трек “Чебурек”, представляющий собой фрагмент телепередачи Андрея Макаревича “СМАК” с участием “Манго-Манго”.

В 1997 году “Манго-Манго” принимает участие в трибьют-вечере “Сюрприз для Аллы Борисовны”. Их вокально-танцевальная версия композиции “Балет” заставляет Аллу Пугачеву и весь СК “Олимпийский хохотать до слез.

В 1998 году “Манго-Манго” начинает сотрудничество с Объединением каскадеров “Мастер”. Отныне все крупные концерты коллектива проходят с участием трюкачей, которые бьются на мечах, стреляют друг в друга, горят в огне и т. д. Премьера музыкально-каскадерского представления прошла 22 января в Московском Дворце Молодежи.

В том же году “Манги” приступили к записи нового альбома, работа над которым затягивается. В процессе записи принимаются и отвергаются рабочие названия “Сотрясение мозга”, “Ничто не слишком”, “Сигналы Костровского”, “Навсегда” и др. Окончательным вариантом осталось название “Люди ловят сигналы”. Кризис 17 августа 1998 года затруднил CD-реализацию пластики, поэтому музыканты вернулись в студию и продолжили запись, многократно все переделывая и переписывая. Музыкальный руководитель группы Владимир Поляков ссылается на опыт Майкла Джексона, который пишет альбом по пять лет и никто и слова не говорит в осуждение. Музыканты даже дают обет не бриться до окончания записи, скоро обзаводятся пышными бородами, но студийная работа все равно никак не кончается. К новому периоду относятся перемены в составе группы — уходит клавишник и перкуссионист Александр Лучков, собравший собственный проект “Шашки”. “Дело в том, что Поляков не умеет работать не один”, — так объяснил Лучков причину своего поступка. Музыканты решают переделать весь записанный с Лучковым материал. Покидает группу, но затем возвращается Александр Надеждин. “Манго-Манго” по-прежнему довольно активно работает в московских клубах и два-три раза в месяц выезжает на гастроли в другие города. В 1998 году группа снимает клип на песню “Раненый беркут” (режиссер Андрей Новоселов), ролик изредка демонстрируется по ТВ.



В конце мая 1999 года группа представляет новую программу “Запоют медведи словно соловьи” в Центральном Детском кинотеатре, где находится их репетиционная база. Довольно заброшенное помещение на этот вечер превращается в “фантастическую планету Къегра”. В фойе происходит действо, похожее на новогоднюю елку для взрослых, а концерт “Манго-Манго” отмечен такой печатью концептуальности, что многие зрители с самого начала требуют “Пули” и “Аквалангисты”. Новый материал группы менее искрометен и более “загрузочен”, что, видимо, осложняет переговоры со звукозаписывающими фирмами. Наконец, осенью 1999 года коллектив подписывает контракт на выпуск диска “Люди ловят сигналы” с фирмой Extraphone. В альбом вошли 12 песен и 4 бонус-трека, в том числе “Балет” Аллы Пугачевой и “Солдаты группы “Центр” Владимира Высоцкого. С декабря 1999 года солист группы Андрей Гордеев ведет передачу “Желтуха” (обзор желтой прессы) на 31-м канале.