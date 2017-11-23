Джонни Депп и Элис Купер привезут свою супергруппу в Россию

В конце мая 2018 года Россию впервые посетит одна из самых знаменитых зарубежных супергрупп — Hollywood Vampires.

Коллектив был сформирован в 2015 году легендарным рок-музыкантом Элисом Купером, звездой Голливуда Джонни Деппом и гитаристом Aerosmith Джо Перри, чтобы почтить память рок-звезд, скончавшихся в 1970-е годы. Само название коллектива происходит от названия одноименного пивного клуба, созданного Купером в 1970-х годах, членами которго были Джон Леннон, Ринго Стар, Кит Мун, Микки Доленц и другие.

Изначально музыканты не планировали, что Hollywood Vampires просуществуют столь долгое время, ведь у всех них есть основные проекты, занимающие все время. Однако успех дебютного альбома, в который вошли кавер версии песен The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса и многих других, а также тот прием, который оказывали группе на концертных площадках по всему миру, стал стимулом для продолжения деятельности. Сейчас группа готовит новый студийный альбом, в который войдут уже оригинальные композиции.

«Это что-то, чего я никогда не делал. Я много джемил с другими коллективами, но это все и рядом не стоит с этой группой», - признается Джо Перри.

В туровый состав Hollywood Vampires также входят музыканты из Guns ‘N’ Roses (Дафф МакКаган и Мэтт Сорум) и Stone Temple (Роберт ДеЛео).

Российские концерты Hollywood Vampires состоятся 28 мая в Москве (СК Олимпийский) и 30 мая в Санкт-Петербурге (Ледовый дворец).