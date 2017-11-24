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Дмитрия Хворостовского захоронят недалеко от Шаляпина

15:37 24.11.2017
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы певца в Facebook
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы певца в Facebook
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Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище 28 ноября, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, церемония прощания с артистом, скончавшимся 22 ноября в Лондоне, состоится в Концертном зале имени Чайковского 27 ноября (понедельник) с 10:00 до 14:00 по московскому времени.

После панихиды пройдет процедура кремации. Согласно завещанию Хворостовского, капсулы с его прахом будут захоронены в Москве и на его родине в Красноярске. Отмечается, что могила Хворостовского в Москве будет расположена буквально в 100 метрах от могилы Шаляпина.

Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни после более чем двухлетней борьбы с опухолью мозга. В последний раз певец появлялся перед публикой в июне 2017 года на австрийском фестивале Grafenegg.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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24.11.2017, 19:27
Гость: вадим иванович

умер максим ну и х с ним похоронен на своей родине аминь
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