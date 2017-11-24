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«Би-2», 25 ноября, Ледовый дворец ВТБ

13:57 24.11.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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25 ноября в Ледовом Дворце ВТБ состоится московский концерт-презентация альбома «Горизонт событий», который «Би-2» выпустили в конце сентября

Каждое выступление в этом туре - это красивейшее высокотехнологичное шоу с уникальной сценографией: экраном-аркой, который во время концерта поворачивается в разных плоскостях; а также новые песни и greatest hits Би-2 в звуке 5.1, который буквально летает по залу.

Шура Би-2: В этот раз была поставлена такая задача: нам хотелось, чтобы в каждом городе, будь то Рязань, Нижний Новгород, Москва или Питер — все наши поклонники видели абсолютно одно и то же шоу. Независимо от размера площадки. И вместе с нашими друзьями, компанией Imlight, мы придумали уникальный экран — поворотный во всех плоскостях. За три месяца они создали специальные кронштейны — таких нет еще нигде в мире. У зрителя будет создаваться ощущение, что он находится в космическом корабле или вообще в космосе.

Новое шоу уже увидели и услышали поклонники Би-2 в 12 городах России — группа исполнила не только новые песни из «Горизонта событий», но и многие свои greatest hits.

На московском концерте к музыкантам на сцене присоединятся специальные гости, одним из которых станет американский певец John Grant, записавший вместе с Би-2 для «Горизонта событий» 2 песни - «Виски» и бонус-трек «Иначе». Помимо совместного выступления с Би-2 John Grant исполнит и свои композиции — именно его live-сет откроет предстоящий концерт. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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