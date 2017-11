Almanac сыграли первый сольный концерт в Москве

В прошлом году новая музыкальная единица Almanac, основанная легендарным музыкантом, композитором, мульти-инструменталистом Виктором Смольским выпустила первый альбом «Tsar».

Впоследствии эта пластинка была номинирована на престижную музыкальную премию Metal Hammer Awards как лучший дебют. Впервые Almanac показали себя в Москве на «Ария Фесте 2016».

Almanac

24 ноября на Nuclear Blast выходит второй диск группы под названием «Kingslayer», который продолжает историческую тему, начатую пластинкой «Tsar».

В преддверии этого знаменательного как для самого коллектива, так и для его поклонников события музыканты дали два концерта в России - в Питере и Москве. Оба концерта открывала «старейшая» и опытнейшая московская группа Archontes.

Archontes

В Москве музыканты Archontes отыграли на высшем уровне, приятно удивив своим мастерством и формой собравшуюся в клубе «Volta» публику. Сет лист Archontes состоял из шести вокально-инструментальных композиций: «Back In The Game», «Wonderful Life», «Time Of Tomorrow», «Wide, Blue Sea», «Never Give Up», «Saga Of Eternity». Группа была тепло встречена публикой и все сорок минут активно участвовала во взаимном обмене позитивной энергией между залом и сценой.

Archontes

Отдельно надо сказать о посетителях данного мероприятия. В этот раз аудитория была достаточно взрослая и интеллигентная. В зале была тёплая и практически домашняя обстановка. Безусловно, в этом большая заслуга организаторов - агентства Alive Concerts. Но, в первую очередь, маэстро Виктора Смольского и музыкантов Almanac.

Almanac

Артисты, не смотря на бессонную ночь в поезде и сложный саундчек, нашли время провести целые две встречи с поклонниками в Москве. До концерта – со счастливчиками, выигравшими возможность посетить святая святых всех групп – настройку аппарата и инструментов, побывать бэк-стейдж, таким образом, ближе познакомившись с закулисной жизнью трубадуров, и после – для всех желающих. Были автографы, фото на память и бесконечные задушевные беседы у столика с мерчем. Впрочем, как всегда.

Таким отношением к зрителям всегда отличаются концерты с участием Смольского – с группой ли он играет или один. Виктор всегда доброжелателен, внимателен, пунктуален, тактичен с фэнами, журналистами и вообще со всеми окружающими, не смотря на свои личные неприятности, невзгоды, потери и усталость. Музыканты, которые с ним работают под стать ему. Они так же открыты и дружелюбны. Это большой плюс для артиста.

Almanac

Наконец настало время выхода виновников торжества Almanac. Заглавная композиция первого альбома «Tsar» группы открывала сет немцев. Программа состояла из песен дебютного диска и готовящегося к выходу релиза «Kingslayer». Музыка грядущей пластинки оказалась такой же захватывающей и впечатляющей, как и музыка первой. Зрители уже знали некоторые песни по вышедшим ранее синглам.

В этот раз Almanac прибыл в Москву в полном составе. В 2016 году на «Ария Фесте» не было третьего вокалиста бэнда Дэвида Ридмана. Зато теперь Дэвид приехал в Москву, чтобы составить компанию двум певцам - Жаннетт Марчевке и Энди Б. Франку, успевшим узнать, что такое российская жизнь. Трио вокалистов вживую звучало изумительно, вопреки моим ожиданиям. По балансу, контрасту, взаимодействию голосов - всё было идеально выверено.

Almanac

Кроме этого следует отметить, что в этом году Almanac прибыл в Россию ещё и с обновлённой ритм-секцией. Барабанщик Атанасиос «Заки» Цукас и бас-гитарист Тим Рашид сменили на концертах и в студии Михаэля Колара и Армина Алича. Да и костюмы у музыкантов слегка видоизменились тоже.

Даже на небольшой сцене клуба «Volta» всем музыкантам команды нашлось место. Всё смотрелось гармонично и звучало отлично. Кое-какие технические неполадки со звуком во время сета Almanac всё-таки происходили, но они не портили общего впечатления от шоу. Пока маэстро Смольский не обратился к звукооператору с просьбой решить проблему, никто из зрителей, скорее всего, об этом даже и не догадался, приняв погрешности звука за специальный фон-подкладку.

Almanac

В этот раз в клубе было очень комфортно находится. Надо сказать, что музыка Смольского достаточно сложная и одновременно мелодически запоминающаяся. Хочется проводить параллели с шедеврами нетленных классиков. Может быть, поэтому в субботний ноябрьский вечер в зале собралась мыслящая и искушенная в музыкальных оборотах публика. Люди пришли не просто порубиться под убойные ритмы и риффы, как это обычно бывает на концертах тяжелых драйвовых групп, а именно послушать все хитросплетения голосов и контрапунктов оркестровых подкладок, вникнуть в суть музыки. Я уверена, что в недалеком будущем мы доживем и до концерта Almanac с симфоническим оркестром в Москве.

Almanac

Из первого альбома Almanac в Москве исполнили следующие треки: «Tsar», «Self-Blinded Eyes», «Hands Are Tied», «Nevermore», «No More Shadows», «Children Of The Future». «Kingslayer» был представлен песнями «Regicide», «Hail To The King» (сингл вышел буквально за день до московского концерта), «Guilty As Charged», «Headstrong», «Red Flag», «Losing My Mind» и мировой премьерой песни «(Children Of The) Sacred Path». Она завершала концерт и шла после знаменитой композиции времён бытности Смольского в Rage «Empty Hollow», исполненной на бис совместно с гитаристом группы Archontes Владимиром Тупиковым.

Almanac

Басовое соло живописного и брутального новобранца Тима Рашида, прозвучавшее после «Hail To The King» никого не оставило равнодушным в зале. По словам Смольского Тим записал все басовые партии нового альбома за один день, тем самым впечатлив и самого Виктора.

Исполнение песни «Children Of The Future» («Дети будущего») сопровождалось обращением Энди напрямую к этому будущему – совсем маленькой девочке – дочке одного из моих коллег. Она сидела на плечах и показывала «козу» совсем по-взрослому и серьезно. Было очень трогательно и весьма уместно.

Almanac

Поразил своим мастерством и новый ударник группы Заки. Виктор Смольский обещал всем слушателям нового альбома чего-то сногсшибательного от него. Обязательно послушаем!

Гитарист Владимир Тупиков, который не только отыграл сет с Archontes, но и как говорилось выше, был приглашён поучаствовать в исполнении «Empty Hollow», довольно гармонично смотрелся в качестве седьмого участника Almanac. Вторая гитара дополнила композицию новыми красками и помогла поставить красивую финальную точку в первом сольном выступлении Almanac в Москве.

В общем, вечер удался. Ждём продолжения.

Фото: Константин Козлов