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Россиянка стала победительницей «Детского Евровидения»

21:17 26.11.2017
Полина Богусевич. Стоп-кадр с видео в YouTube
Полина Богусевич. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Песенный конкурс «Детское Евровидение-2017», проходивший в Тбилиси, выиграла 14-летняя россиянка Полина Богусевич.

Девушка выступала под 13 номером. Исполнив композицию «Крылья» она набрала 188 баллов и завоевала первое место, передает РИА «Новости».

Второй стала участница конкурса от Грузии Григола Кипшидзе, на счету которой 185 баллов. Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк со 172 баллами.

Согласно регламенту, «Детское Евровидение-2018» будет проводиться в России.

Богусевич учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого. Она участвовала в проектах «Голос. Дети», «Школа музыки», «Песня года», «Детская Новая волна» и других.
 

Темы: Россия, Грузия, Евровидение, Музыка в мире
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26.11.2017, 23:26
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Куда смотрит wada? Ведь наверняка...
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