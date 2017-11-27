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Госдума отреагировала на победу российской певицы на «Детском Евровидении»

13:21 27.11.2017
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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что победа российской исполнительницы в «Детском Евровидении — 2017» свидетельствует о качественной системе музыкального образования в России.

Напомним, что 26 ноября на конкурсе в Тбилиси Полина Богусевич заняла первое место на «Детском Евровидении — 2017» с композицией «Крылья», набрав 188 очков. Девушка учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

«Я считаю, что это результат очень хорошей работы с детьми. У нас всегда была хорошая работа с вокалистами, вот последние телевизионные шоу "Голос. Дети", "Синяя птица" выявили очень много талантов. Вся музыкальная система образования детского у нас очень качественная», — заявила Драпеко РИА «Новости».

Депутат также выразила надежду, что «Детское Евровидение» отличается по политизированности решений от аналогичного взрослого конкурса — «еще не хватало нам политику тащить в детское искусство, надеюсь, человечество до этого не дойдет».

Темы: Музыка
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Комментарии читателей
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27.11.2017, 18:17
Гость: Мимо проходил

просто вдогонку
кто-нибудь еще помнит «Утреннюю звезду»?
и не надо сравнивать ее с "Фабрикой" - внимание которой заслуживало первые несколько сезонов
27.11.2017, 17:44
Гость: Мимо проходил

ээээ... поютубил тут
ролики песни с ИЮНЯ месяца выложены... от Крутого оф. клип месяц назад(кстати, ничего оригинального - явный "плагиат" на Sia)
где они были эти полгода? сомневаюсь, что конкурс как-то был упомянут в массовых СМИ с просьбой поболеть за нее и поддержать девочку
а тут выиграла - и сразу все в тренде(((
вот она - лицемерная Раша
27.11.2017, 14:24
Гость: Изя

Странно, что еще не вылезли "вады" и "моки" с мельдонием...
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