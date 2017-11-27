Госдума отреагировала на победу российской певицы на «Детском Евровидении»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила, что победа российской исполнительницы в «Детском Евровидении — 2017» свидетельствует о качественной системе музыкального образования в России.

Напомним, что 26 ноября на конкурсе в Тбилиси Полина Богусевич заняла первое место на «Детском Евровидении — 2017» с композицией «Крылья», набрав 188 очков. Девушка учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

«Я считаю, что это результат очень хорошей работы с детьми. У нас всегда была хорошая работа с вокалистами, вот последние телевизионные шоу "Голос. Дети", "Синяя птица" выявили очень много талантов. Вся музыкальная система образования детского у нас очень качественная», — заявила Драпеко РИА «Новости».

Депутат также выразила надежду, что «Детское Евровидение» отличается по политизированности решений от аналогичного взрослого конкурса — «еще не хватало нам политику тащить в детское искусство, надеюсь, человечество до этого не дойдет».