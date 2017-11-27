Дмитрий Хворостовский не стал пророком в своем отечестве

В день прощания с Дмитрием Хворостовским мы вспоминаем великого певца, навсегда оставшегося патриотом своей страны. ВИДЕО

Дмитрий Хворостовский. Фото с сайта kino-teatr.ru

Два года назад артист признался, что врачи обнаружили у него опухоль мозга. Изначально речь шла о доброкачественном новоообразовании, но, как выяснилось позже, Хворостовский просто не хотел пугать своих поклонников... С заболеванием он сражался мужественно, до последнего, пока были силы, давая концерты. Благодаря такой самоотверженности певца, те, кто действительно хотел его услышать вживую, получили такую возможность и теперь могут не терзать себя напрасными сетованиями о том, что так и не попали на его выступление.

В России в последний раз Хворостовский выступил в родном Красноярске 4 июня — и по атмосфере тот концерт многими очевидцами осознавался как прощальный. А действительно последний выход артиста на сцену состоялся 22 июня в Австрии. Спустя ровно 5 месяцев 22 ноября он скончался в окружении семьи в Великобритании. В этот период он находился в центре паллиативной медицины, где безнадежным больным помогают максимально облегчить их уход...

По сути, вся жизнь Дмитрия Хворостовского была преодолением. Печально это осознавать, но в своем отечестве он так и не стал «пророком», поэтому был вынужден реализовывать себя за границей. Стыдно сказать, но даже в Большой театр его в свое время не взяли — и его дебют (в качестве уже состоявшегося артиста) прошел там лишь в 2016 году!

Между тем Хворостовский был крайне разноплановым артистом. Ему удавались как оперные арии, так и песни условно «легкого жанра», которые принято относить к эстраде. Этапным для музыканта стал альбом песен о Великой Отечественной войне, которые он подавал с особым трепетом и сердечностью, прорабатывая каждый нюанс. С этой программой артист выступал не только в академических залах, но и, например, на бесплатных мероприятиях на ВДНХ, приуроченных ко Дню Победы.

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Настоящей музой для Хворостовского стала его жена — француженка Флоранс. Познакомились они при весьма романтических обстоятельствах: в январе 1999 года Хворостовский пел «Дон Жуана» в Женевской опере. По замыслу режиссера, легендарный соблазнитель выезжал на сцену в открытом «Кадиллаке» и затем по очереди целовал нескольких девушек, среди которых оказалась и Флоранс.

«Когда я ее увидел, у меня поднялись волосы дыбом, а внутри, наоборот, все опустилось, — вспоминал Дмитрий. — Мы поцеловались, и, уверен, Флоша не могла не почувствовать, как я на нее среагировал. Я решил сразу поставить все точки над «i» и после репетиции сказал ей, что женат и у меня двое детей-близнецов. Флоранс ответила: «Да, я знаю…» В тот день в зрительном зале сидела моя жена (она балерина, мы познакомились, когда вместе работали в Красноярском оперном театре). В наших отношениях давно уже было не все гладко, но я пытался сохранить десятилетний брак и первое время избегал встреч с Флошей вне сцены».

Поженились влюбленные в Лондоне. Расписались в мэрии, а затем устроили ужин на тридцать человек. Во время регистрации Флоранс взяла двойную фамилию. Дмитрий же все время шутил, что хотел бы иметь фамилию жены — Илли. Дело в том, что «Хворостовский» на Западе никто не способен выговорить — ломают язык. И поэтому часто называют его просто «мистер Дмитрий».

Что касается Флоранс, то она быстро освоилась со сложностями русского языка. «Сначала она выучила весь русский мат, — смеется певец. — Потому что, пока шел развод, я нервничал и ругался как сапожник!» Сохранить душевное равновесие Дмитрию всегда очень помогал спорт. Будучи страстным футбольным болельщиком, он регулярно ходил качаться в тренажерный зал, бегал, занимаелся плаванием и боксом.

«Я всегда нахожу время для спорта, тем более что с маленькими детьми все равно встаешь рано, — признавался певец. — Это на гастролях можно отоспаться, а дома от ночного детского плача спасают только «бананы» в ушах. Но зато когда утром к нам в спальню приходит Максим и тыкается мне в нос — это настоящее счастье!»

Прощание с Дмитрием Хворостовским состоялось сегодня, 27 ноября, в Московской филармонии. Проститься с артистом пришли несколько сотен поклонников.

© KM.RU, Алексей Белкин. ФОТОРЕПОРТАЖ

Несмотря на то, что Дмитрий Хворостовский жил и работал в другой стране, он всегда был патриотом России, своего народа. В завещании артист просил захоронить его прах сразу в двух городах — Москве и Красноярске, поэтому его воля будет выполнена. На Новодевичьем кладбище его захоронение будет расположено недалеко от могилы Федора Шаляпина.