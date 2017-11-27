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Группа «Би-2» выступит на фестивале «Чартова дюжина»

17:52 27.11.2017
Постер. Предоставлено организаторами фестиваля
Постер. Предоставлено организаторами фестиваля
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Группа «Би-2», выпустившая на днях альбом «Горизонт событйи», выступит 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый Дворец» на церемонии вручения XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина».
В рамках нового формата премии #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ в реальном времени можно будет погрузиться в одну из вех истории отечественной рок-музыки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Несмотря на то, что группа «Би-2» была основана еще в советском городе Бобруйске Белорусской ССР в 1988 году, известным и популярным

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Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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