Группа «Би-2» выступит на фестивале «Чартова дюжина»

Группа «Би-2», выпустившая на днях альбом «Горизонт событйи», выступит 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый Дворец» на церемонии вручения XI Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина».

В рамках нового формата премии #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ в реальном времени можно будет погрузиться в одну из вех истории отечественной рок-музыки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Несмотря на то, что группа «Би-2» была основана еще в советском городе Бобруйске Белорусской ССР в 1988 году, известным и популярным

B России коллектив становится после выхода на экраны фильма Алексея Балабанова «Брат 2».

Неповторимое и узнаваемое звучание моментально делают песню «Полковнику никто не пишет» безусловным хитом, который остается одной из любимейших композиций слушателей и по сей день.

Регулярно в утреннем шоу «Подъёмники» в эфире НАШЕго Радио ведущие продолжат объявлять все новых и новых участников, которые будут выступать на обновленной «Чартовой Дюжине».