W.A.S.P. 30 ноября, Stadium

В 2017 году W.A.S.P. отмечают 25ю годовщину с момента выхода нашумевшего и культового альбома «The Crimson Idol».

30 ноября в Stadium Live выступит легендарная метал-группа W.A.S.P. Музыканты дадут в столице концерт в рамках мирового тура, посвященного 25-летию нашумевшего альбома The Crimson Idol.

Шокирующие выступления W.A.S.P. принесли им по всему миру славу одной из самых скандальных и эпатажных групп. Зародившись в 1980-х годах на волне глэм-метала, группа оказалась самой живучей и, возможно, самой убедительной в этом жанре, а ее бессменный вокалист и фронтмен – Блэки Лоулесс – казалось, обошел всех рокеров в создании образа «плохого парня», составить конкуренцию которому сможет разве что король ужаса Мэрилин Мэнсон. We Are Sexual Perverts (Мы сексуальные извращенцы), – заявляли музыканты, предлагая публике одну из расшифровок названия группы. Спустя 30 лет скандальные заявления вокалиста и богохульные сценические мистерии сменились вдумчивой лирикой и социальной проблематикой песен, которые не лишились при этом рок-н-ролльной энергии. В творчестве W.A.S.P. можно отыскать не только очень «острые» темы, но и душераздирающие баллады, любовную лирику, – песни, на которых в течение многих лет выросло не одно поколение бунтарей.

The Crimson Idol, пятый студийный альбом W.A.S.P., считается поворотным в творчестве группы. Многими критиками и поклонниками он расценивается как вершина творчества W.A.S.P, а журнал Metal Hammer включил его в список лучших концептуальных альбомов всех времён. История пластинки повествует о судьбе мальчика, решившего стать рок-звездой, который добился славы, но, разочаровавшись в жизни и окружающих, покончил с собой, повесившись на струнах собственной гитары. На первый взгляд банальная история приобретает совершенно новое звучание с учетом аллюзий и сатиры, которые Лоулесс-философ закладывает в содержание:

«История The Crimson Idol очень непростая. На альбоме десять песен, и смысл каждой из них часто оказывается не таким, каким его видят. На самом деле, всё на этом альбоме не так, как кажется на первый взгляд. Во всём заключён смысл чего-то иного. Альбом был создан в сатирическом ключе. Это значит, что человек поймет историю в зависимости от своего возраста и от того, от лица какого из героев он будет слушать альбом. Если вам 18, то вы услышите одно. Если через 5-10 лет вы переслушаете его, то услышите уже совсем другую историю. Я не хотел создавать для слушателя фастфуд. Я хотел сделать что-то, что, как мне казалось, будет иметь долгую жизнь».

На концерте в Stadium Live музыканты исполнят альбом целиком. Программа состоит из двух частей: помимо полюбившихся хитов в нее также войдут 3 неизданные на альбоме песни, которые будут исполнены в сопровождении кадров из фильма, выпущенного к юбилею альбома. RE-IDOLIZED – это классический W.A.S.P.: быстрый, страстный и, тем не менее, мелодичный, берущий за душу и бесконечно искренний.

Открывает концерт группа AMALGAMA. Отличительной особенностью группы являются яркие мелодические решения и запоминающийся вокал в стиле Клауса Майне (Scorpions), Роберта Хэлфорда (Judas Priest) и Эрика Адамса (Manowar). При этом у группы есть своё собственное лицо и оригинальные отличительные черты.

За свою историю Amalgama дала свыше 250 концертов на территории России, Украины, Беларуси деля сцену в турах и сплит-концертах с такими исполнителями как Blind Guardian, Dirkschneider, Grave Digger, Paul di Anno (ex Iron Maiden), Graham Bonnett (ex MSG, ex Rainbow), Алиса, Парк Горького, Эпидемия, Catharsis, Чёрный Обелиск и многими другими.