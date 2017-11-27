Легенды Ретро FM. 9 декабря, СК Олимпийский

Кажется, совсем недавно весь "Олимпийский" пел и танцевал на прошлогоднем супершоу, которое запомнилось фантастической сценой и яркими участниками – и вот уже на подходе "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 2017"

Время летит всё быстрее, и только настоящим звёздам оно нипочём! Как всегда в декабре, известнейшие артисты соберутся на единственном фестивале, посвящённом популярной музыке сразу трёх десятилетий – 70х, 80х и 90х. Самое масштабное ностальгическое событие в стране вновь объединит отечественных и зарубежных суперзвёзд, которые споют свои лучшие песни.

За двенадцать лет фестиваль успел обзавестись целой армией поклонников и стать обязательным для посещения. Раз за разом "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM" собирают в Москве и Санкт-Петербурге десятки тысяч зрителей, которые с удовольствием танцуют под вечно молодое диско и могут по достоинству оценить шоу мирового уровня. Кассеты и винил снова в моде, 80е и 90е опять актуальны, так что очередную встречу с теми, кто спел все наши самые любимые песни, просто нельзя пропустить!

В 2017 году на "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM" в Москве приедут лучшие из лучших: солист популярнейшей группы 80х "MODERN TALKING" THOMAS ANDERS, а также ЮРИЙ ШАТУНОВ, SANDRA, ОЛЕГ ГАЗМАНОВ, BACCARA, ЛЕОНИД АГУТИН, RICCARDO FOGLI, DANA INTERNATIONAL, ВАЛЕРИЙ СЮТКИН, Dr. ALBAN и многие другие. По традиции, не менее пяти артистов примут участие в фестивале впервые. Имена нескольких звёзд, выступление которых станет сюрпризом нового шоу, Ретро FM пока держит в секрете.

Приходите на "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM" 9 декабря, чтобы совершить настоящее путешествие во времени и заодно начать отмечать Новый год! Не упускайте возможность заранее купить лучшие билеты! Собирайте старых друзей, приглашайте коллег - ведь такое можно увидеть только раз в году! Первый и единственный музыкальный фестиваль, объединяющий все поколения, состоится уже совсем скоро! Добро пожаловать на всенародный праздник золотых хитов - "ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 2017"!

Историческая справка: ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM - один из самых популярных музыкальных фестивалей в России, проходящий в формате оригинального постановочного шоу. Уникальная особенность фестиваля - возрождение звёзд и возвращение их на большую сцену. Именно на "Легендах" воссоединились культовые зарубежные группы - DSCHINGHIS KHAN, ARMY OF LOVERS, ARABESQUE, SECRET SERVICE, ACE OF BASE, YAKI-DA, а также обрели второе дыхание многие отечественные музыкальные проекты. Год за годом фестиваль собирает аншлаги в обеих столицах, а его телеверсии транслируются на главных ТВ-каналах страны. ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM - это шоу на уровне современных мировых стандартов, неожиданные имена в афише, яркое и необычное оформление. А ещё это неповторимая праздничная атмосфера, долгожданные встречи друзей и одноклассников – и конечно, самые любимые артисты и лучшая музыка 70х, 80х, 90х!