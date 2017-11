Знаменитые Gorillaz станут хэдлайнерами фестиваля Park Live-2018

В 2018 году 6-й Park Live возвращается! Хедлайнером этого яркого события станут неподражаемые Gorillaz!!!

Их возвращения ждал весь мир! Создав свой неповторимый стиль, Gorillaz смогли осуществить то, к чему многие музыканты стремятся всю свою карьеру. В период с 1998 по 2010 артисты выпустили 4 пластинки, собрали забитые под завязку арены и получили самые престижные музыкальные награды.

На счету Gorillaz статуэтка Grammy за тот самый Feel Good Inc. и, рекордных 9!! номинаций за другие работы. За 12 лет они превратились в икону мира поп-музыки, а выпустив в 2010 The Fall, попрощались с нами.

Спустя 7 лет Gorillaz снова в деле. Это то самое возвращение, которое Billboard или NME могут назвать "громким возвращением". Снова восторженные отзывы от музыкальных медиа и, опять-таки, под сотню шоу, билеты на которые распродаются будто это последняя возможность услышать группу, а слушать, правда, есть что. После своего затишья они вернулись с альбомом Humanz продолжительностью в 16 треков и длиною в жанровую жизнь. В новом релизе Gorillaz умело соединили поп, электронику, R'n'B и, конечно же, не обошлось без рок-н-ролла. К работе над Humanz свои руки приложили, без преувеличений, все модники музыкального мира: Benjamin Clementine, Grace Jones, Rag’n’Bone, Zebra Katz и др. Humanz – в карьере Gorillaz это тот случай, когда прыгнуть выше головы все-таки реально.

28 июля - самое знаковое место Москвы - Набережная Парка Горького! Это будет единственная возможность увидеть уникальных Gorillaz!

За 5 лет существования Park Live завоевал статус международного фестиваля, и это событие стало культовым для тысяч людей, объединенных любовью к музыке.

Пять лет! Более семидесяти музыкальных коллективов! Сотни тысяч зрителей, незабываемые эмоции: Muse, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, Мумий Тролль и многие многие другие.

Билеты поступят в продажу 30 ноября!