Лидер «Монгол Шуудана» разъяснил деструктивную роль ООН в истории нынешней России

Концерт группы «Монгол Шуудан» состоялся 17 ноября в московском клубе «Меццо Форте»

«Монгол Шуудан» © KM.RU

«Монгол Шуудан» - это золотой фонд нашего рока. Дело даже не в очевидной легендарности этой группы и не в пребывающих на слуху песнях, а в том, что всякий раз они творят спонтанный Праздник, не придерживаясь определенного сет-листа и позволяя себе пространные комментарии о происходящем. Концерт в «Меццо Форте» исключением не стал.

В начале концерта лидер коллектива Валерий Скородед позволил себе обстоятельную речь о том, что группа прибыла в этот ненастный день с Юго-Запада Москвы, чтобы сыграть свои «человеконенавистнические» песни. Тем, кто ожидал скоротать приятный вечерок под благозвучную «Москву», Скородед посоветовал не расслабляться, потому что до вожделенной песни им предстояло услышать целый внушительный блок «аморальных» вещей.

И понеслось - «Полцарства за коня», «Бонивур», «Нас носило по степи»... Наблюдать за «монголами» было крайне интересно, ведь они выдавали не просто качественный продукт с отменным звуком, но и делали незабываемое шоу. Одно удовольствие было наблюдать за гитаристом Сергеем Крючковым, который, несмотря на свой скромный возраст, знает толк в «олдскульном» саунде и способности вовлекать в действо как можно больше зрителей. Например, в «Бонивуре» фразу «гуляй, братва!» он использовал как руководство к действию, жестами призывая следовать зрителей данному сценарию.

«Монгол Шуудан» © KM.RU

Вовсю шаманил и сам Скородед. Например, в кульминационном моменте «Расстрела» он одною интонацией передавал две взаимоисключающие точки зрения, пропевая фрагмент о растворяющем дверцу ангеле бодрым голосом и констатируя «перед смертью так дрожат коленки...» с неподдельным испугом.

Отстрелявшись песнями из новой истории «Монгол Шуудана», Скородед предложил «окунуться в тот далекий 89-й год, когда группа села на свой паровоз-анархию» и благополучно пронеслась на нем до 2017-го. Начало этому блоку положила «Продразверстка», а о «Гале» «монгольский» лидер доложил, что она посвящена жене полевого командира, которая глядит на удаляющуюся спину мужа, перепоясанную пулеметными лентами. В этой ностальгической череде не были забыты и лирические вещи, вроде «Что-то сталося со мной».

Надо заметить, что в «Меццо-форте» собралась, главным образом понимающая публика. Например, наиболее активная часть зрителей распевала в паузах на всей лады тему из не самой раскрученной песни «монголов» «Лесник». Скородед воспринимал эти «респекты» благожелательно, но заказов исполнять не спешил. «Хотите услышать свои любимые песни и свалить домой? - поинтересовался он, услышав некое пожелание. - Так не пойдет — мучайтесь!». Для понимающих же он доступно объяснил после «Чекиста», почему Киркоров и Билан не ходят на его концерты, и внепланово исполнил песню «Хаос — порядка отец», которую изначально играть не собирался.

«Монгол Шуудан» © KM.RU

Во время проигрыша «Медной монеты» Скородед доступно изложил собравшимся свою позицию по поводу санкций, запретов, и прочих ограничений, постигших в последние год наше многострадальную Родину. По его мнению, следовало собрать все доллары и сжечь их на Красной Площади, наказав попутно и генерального секретаря ООН, проводящего в жизнь свои деструктивные идеи.

Растиражированная «Москва» традиционно стала прелюдией ко «Второй части Марлезонского балета», где Скородед отдает дань любителям радиохитов. В этом блоке прозвучали также «Тамада» и поделенная на две части «Самара-городок», последовательно отдающая дашь женской и мужской точке зрения на интимные отношения. Среди представленных в ее составе частушек запомнилась следующая:

Меня в гости девки звали,

А я в гости не пошел -

Пиджачишко на мне рваный

И х...шко небольшой.

Не забыл Скородед пригласить зрителей и на грядущую презентацию нового альбома «Монгол Шуудана» в «ГлавКлуб» 13 января.