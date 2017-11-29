Юта, 1 декабря, Vegas City Hall

Трудно найти на современной российской эстраде более многогранного артиста, чем Юта

За свою 17-летнюю творческую жизнь певица и автор своих песен успела охватить многие жанры: от рока до шансона. Именно поэтому сегодня её хиты звучат на всех радиостанциях страны, а аудитория поистине безгранична, хотя поклонники певицы и продолжают отчаянно спорить о её музыкальной принадлежности: одни пытаются вернуть её в рок, другие уверены в её успехе как поп-исполнительницы.

Но Юта упорно идет своим путем, доверяя лишь собственной интуиции. Неизменным остаются лишь искренность, душевность и драйв, которыми она наполняет свои песни. Сегодня Юта открывает очередную страницу в своем творчестве, вновь и вновь черпая вдохновение в народной музыке. Певица и композитор Юта шагает в ногу со временем - ее мелодии превращаются в модные и современные, европейского уровня танцевальные хиты.

В таком ключе записан 11-й по счету альбом Юты «Как в воду глядела», так названа и её концертная программа певицы, которую она представит слушателям 1 декабря. На этот раз Юта поразит своих слушателей и новым образом от Юлии Далакян, и новой сценографией, и новыми песнями. Услышат гости Vegas City Hall и прежние хиты в современных аранжировках. Каждый обязательно найдет свою песню - интуиция Юты помогает ей создавать композиции, которые трогают душу. Недаром же её программа называется «Как в воду глядела»!

