Вася Обломов и лидер Crossroadz выступили против насилия

Сайт «Насилию.нет» запустил проект «#МужчиныПротивНасилия», в котором приняли участие российские музыканты, журналисты, режиссеры, художники, телеведущие.

В числе участников — один из самых трагических певцов современности Вася Обломов, журналист и телеведущий Антон Красовский, создатель группы Сергей Воронов, ресторанный критик Алексей Зимин, телеведущий Артем Королев, художник и российский театральный режиссер Федор Павлов-Андреевич, журналист Антон Долин и др., сообщает InterMedia. «Согласно правовой позиции ООН, насилие в отношении женщин — это проявление гендерного неравенства в обществе, - говорят авторы проекта. - Физическое, психологическое или сексуальное насилие – последствие традиционных патриархальных взглядов на место женщины в обществе и семье. Именно поэтому подавляющее большинство обидчиков мужчины. Часто возражают: «Мужчины и сами подвергаются насилию не меньше». Но преступления в отношении мужчин крайне редко совершаются по причине их пола. Женщин бьют не потому, что они хорошие или плохие, а потому, что они женщины.

В подтверждение этого тезиса участники проекта стоят с плакатами, на которых написаны призывы к сильной половине человечества. Так Вася Обломов держит плакат с надписью «Женщин бить нельзя! Никогда!», Антон Красовский держит табличку: «Бьет – не значит любит», а плакат Сергея Воронова призывает, что «Женщин надо не бить, а любить».

Информационный портал для жертв домашнего насилия «Насилию.нет» был создан юристами Анной Ривиной и Мари Давтян осенью 2016 года.