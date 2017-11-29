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Максим Фадеев оказался в эпицентре стихийного бедствия

14:58 29.11.2017 , Антон Крайний
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru
Максим Фадеев. Фото Владимира Клавихо с сайта max-fadeev.ru
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Продюсер и певец Максим Фадеев оказался в довольно сложной ситуации

Пару месяцев в год он старается проводить на Бали, наслаждаясь теплым климатом в то время, как у нас наступают холода. Так было и на этот раз, но вместо идиллических фотографий поклонники увидели в фадеевском блоге тревожные сообщения об извержении вулкана Агунг.

Из-за внезапно пробудившейся стихии всех жителей и гостей острова пришлось в срочном порядке эвакуировать. «Вулкан активизировался еще сильнее – просто реки бетона, потом застынет, селевые потоки сносят все на своем пути, - цитирует Фадеева «СтарХит», проиллюстрировав сообщение видеозаписью. - Повысился уровень опасности, паника в аэропортах жуткая, самолеты никуда не летают. Перебраться на другой остров только паромом, и то невозможно, так как уезжают сотнями. Мы надеемся, что все будет хорошо».

Разгул стихии вынудил ходить Фадеева в защитной от пепла маске. Тем не менее, это отнюдь не избавило его от необходимости спешно эвакуироваться на соседний остров. Поселившись в тамошней гостинице, Фадеев, по понятным причинам, всё равно не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. ««Молитесь за нас», - попросил он поклонников.

Максим Фадеев. Фото с сайта max-fadeev.ru

Фанаты Фадеева оказались очень отзывчивыми людьми. «Мы с вами. Надеемся на лучшее! - написали они ему в ответ. - Или хотя бы, чтобы вы быстрее покинули остров! Каждый день жду от вас новостей! Все будет хорошо! По-другому быть не может!», «На каждый роток не накинешь платок. Печально конечно, когда в такой ситуации, люди начинают фантазировать и комментировать, то чего не знают. Мы переживаем за вас», «Я надеялась вы улетели с Бали, а вы перебрались в другое место, ну хоть так. Волнуемся за вас».

Темы: Природные явления и катаклизмы, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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29.11.2017, 22:52
Гость: Остолоп

Ага, придётся перебираться в Куршавель, и с чёрной икры переходить на красную.
29.11.2017, 15:33
Гость: Максим Викторович Стоялов

Не повезло.
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