Максим Фадеев оказался в эпицентре стихийного бедствия

Продюсер и певец Максим Фадеев оказался в довольно сложной ситуации

Пару месяцев в год он старается проводить на Бали, наслаждаясь теплым климатом в то время, как у нас наступают холода. Так было и на этот раз, но вместо идиллических фотографий поклонники увидели в фадеевском блоге тревожные сообщения об извержении вулкана Агунг.

Из-за внезапно пробудившейся стихии всех жителей и гостей острова пришлось в срочном порядке эвакуировать. «Вулкан активизировался еще сильнее – просто реки бетона, потом застынет, селевые потоки сносят все на своем пути, - цитирует Фадеева «СтарХит», проиллюстрировав сообщение видеозаписью. - Повысился уровень опасности, паника в аэропортах жуткая, самолеты никуда не летают. Перебраться на другой остров только паромом, и то невозможно, так как уезжают сотнями. Мы надеемся, что все будет хорошо».

Разгул стихии вынудил ходить Фадеева в защитной от пепла маске. Тем не менее, это отнюдь не избавило его от необходимости спешно эвакуироваться на соседний остров. Поселившись в тамошней гостинице, Фадеев, по понятным причинам, всё равно не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. ««Молитесь за нас», - попросил он поклонников.

Максим Фадеев. Фото с сайта max-fadeev.ru

Фанаты Фадеева оказались очень отзывчивыми людьми. «Мы с вами. Надеемся на лучшее! - написали они ему в ответ. - Или хотя бы, чтобы вы быстрее покинули остров! Каждый день жду от вас новостей! Все будет хорошо! По-другому быть не может!», «На каждый роток не накинешь платок. Печально конечно, когда в такой ситуации, люди начинают фантазировать и комментировать, то чего не знают. Мы переживаем за вас», «Я надеялась вы улетели с Бали, а вы перебрались в другое место, ну хоть так. Волнуемся за вас».