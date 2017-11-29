Вячеслав Бутусов вернулся во времена «Наутилуса Помпилиуса»

Ретроспективный концерт Вячеслава Бутусова с программой хитов «Наутилуса Помпилиуса» состоялся в столичном «Крокус Сити Холле» 23 ноября

Вячеслав Бутусов © KM.RU, Татьяна Бывшук

«Наутилус» распался в далеком 1997-м, став одной из первых российских рок-легенд, канувших в небытие из-за разногласий участников. В силу недостаточной «продвинутости» тогдашних масс-медиа эта потеря искусственно не драматизировалась. Однако последствия того травматического опыта настигали поклонников уже с годами. Вячеслав Бутусов добросовестно пытался компенсировать это, регулярно отмечая юбилеи «НАУ» и представляя как студийные, так и живые версии главных песен коллектива.

При этом вопрос о необходимости такого «апгрейда» остается открытым. Екатеринбургские коллективы вообще славятся своим выверенным звучанием, а уж пристойно записанных альбомов «НАУ» хоть отбавляй. Даже вызвавший наибольшее количество споров сборник «Князь Тишины», незаслуженно обвиненный «знатоками» в «конъюнктурности» и «попсовости», и по сей день звучит свежо и и актуально. Похоже, и сам Вячеслав на него ориентируется, процитировав его оформление в двойнике десятилетней давности «НАУ БУМ» и реанимировав оттуда совсем недавно замечательную песню «Доктор твоего тела».

Вячеслав Бутусов © KM.RU, Татьяна Бывшук

Позиционирование нынешнего проекта Бутусова также может служить поводом для разного рода дискуссий. Распустив свою предыдущую группу «Ю-Питер», певец набрал молодых музыкантов, принявшись играть с ними «наутилусовское» наследие. Разумеется, на вкус и цвет все фломастеры разные, но, на наш взгляд, уровень подачи того материала нынешними сподвижниками Вячеслава Геннадьевича оставляет желать лучшего. Основная проблема кроется в невозможности адекватно воспроизвести эмоции того времени и предложить взамен что-то конгениальное фактурным партиям Алексея Могилевского и Вадима Самойлова.

Вячеслав Бутусов © KM.RU, Татьяна Бывшук

Тем не менее, юбилейный концерт в «Крокусе» запомнится надолго. Музыканты позаботились о достойном видеоряде, задействовав не только большие экраны, но и эффектно использовав круговые панели, создававшие вкупе со всем происходящим эффект 3D. Должное настроение концерту задал Детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга, исполнивший в начале двух отделений песни из прощального альбома «Наутилуса» «Яблокитай» - «Сестры печали» и «Большое сердце».

Настоящим украшением концерта стало участие пианистки Екатерины Мечетиной. С нею Бутусов исполнил «Бедную птицу» и «Золотое пятно». Особенно впечатляла вторая из них, текст к которой, Илья Кормильцев, как известно, сочинил под впечатлением от расстрела Белого Дома. Хрупкие классические партии пианино как нельзя лучше передавали ощущение тотальной обреченности, характерное для времени написания этой песни.

Вячеслав Бутусов © KM.RU, Татьяна Бывшук

Дополнительные краски добавили саунду Бутусова участники вокального квартета Back in Black, джазовый трубач Вадим Эйленкриг и индейцы с этническими инструментами. Наличие последних подразумевало двусмысленную ситуацию по отношению к самой узнаваемой песне «Наутилуса» «Прощальное, письмо» - и эта ассоциация не ускользнула от внимания чуткого Вячеслава Геннадьевича. По этому поводу Бутусов счел нужным объяснить, что «Гуд бай, Америка» всего лишь означает прощание с юношескими иллюзиями.

Вячеслав Бутусов © KM.RU, Татьяна Бывшук

Обычно немногословный Бутусов на сей раз охотно заявлял о своих приоритетах, слал публике воздушные поцелуи и не скупился на комплименты в адрес былых соратников по группе и коллег по питерскому Рок-клубу. Однако самыми важными для поклонников Бутусова стали приветственные и прощальные слова, когда он процитировал Послание апостола Павла о любви, а привел цитату из Силуана Афонского: «Если бы все люди покаялись и хранили заповеди Божии, то рай был бы на земле, ибо Царствие Божие внутри нас».