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Группа «Аквариум» выпустила симфонический альбом

12:55 1.12.2017
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
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Альбом «Symphonia БГ» группы «Аквариум» вышел в свет 1 декабря 2017 года.

На диске представлена концертная симфоническая программа, записанная Борисом Гребенщиковым с украинским независимым оркестром «Виртуозы Киева», сообщает Intermedia. К симфоническим аранжировкам «Аквариум» впервые обратился в альбоме «День серебра» в 1984 году и с тех пор часто с ними экспериментирует. «Иногда оркестр может выразить такие тайны, к которым электричеством не подобраться», — считает лидер группы Борис Гребенщиков.

Премьера программы состоялась осенью 2016 года. Программа была сыграна в ряде городов России, а также в Израиле, Эстонии, на Украине. Студийная версия альбома состоит из двенадцати композиций. Пластинка записана с оркестром «Виртуозы Киева». Саунд-продюсером диска стал клавишник группы «Океан Ельзи» Милош Елич.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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01.12.2017, 15:06
Гость: кто нибудь пел

песни гребенщикова?бывает попадешь на его "песню"в эфире и думаешь кашенко отдыхает плача в белый халат,а сегодня бузова хвасталась грудью по 1 каналу....и это обсуждали политики и депутаты!!!дец,приехали!
01.12.2017, 13:02
Гость: Lаврентий

Гребень окончательно впал в маразматическую трансцеденциальную нирвану, не выходя из астрала :)
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