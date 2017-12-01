Группа «Аквариум» выпустила симфонический альбом

Альбом «Symphonia БГ» группы «Аквариум» вышел в свет 1 декабря 2017 года.

На диске представлена концертная симфоническая программа, записанная Борисом Гребенщиковым с украинским независимым оркестром «Виртуозы Киева», сообщает Intermedia. К симфоническим аранжировкам «Аквариум» впервые обратился в альбоме «День серебра» в 1984 году и с тех пор часто с ними экспериментирует. «Иногда оркестр может выразить такие тайны, к которым электричеством не подобраться», — считает лидер группы Борис Гребенщиков.

Премьера программы состоялась осенью 2016 года. Программа была сыграна в ряде городов России, а также в Израиле, Эстонии, на Украине. Студийная версия альбома состоит из двенадцати композиций. Пластинка записана с оркестром «Виртуозы Киева». Саунд-продюсером диска стал клавишник группы «Океан Ельзи» Милош Елич.