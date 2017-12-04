Дирижер Орбелян выразил надежду на вручение «Грэмми» диску Хворостовского

Американская академия звукозаписи посмертно выдвинула Дмитрия Хворостовского на «Грэмми» за вокальный цикл «Отчалившая Русь» Георгия Свиридова, запись которого была сделана вместе с дирижером Константином Орбеляном.

Волею судьбы Орбелян оказался единственным дирижером с которым Хворостовский работал на протяжении всей своей жизни, не считая ранней записи с Валерием Гергиевым на «Филипс» с ариями Верди и Чайковского. «В свое время я работал с небольшой, но самой старой и успешной американской частной фирмой Delos, - объяснил Орбелян в интервью «Российской газете». - Однажды агент Хворостовского Марк Хилдрю, встретив меня на конкурсе Римского-Корсакова в Петербурге, спросил не хотел бы я записываться с Дмитрием? Я ответил, что почту за счастье. Марк рассказал, что "Филипс" закрылся и они ищут фирму, которая будет писать то, что захочет Дмитрий. Я прилетел к певцу в Нью-Йорк 4 октября 2000 года. У него был концерт с Рене Флеминг. После концерта, когда многочисленная публика разошлась, я подошел к Дмитрию, и он спросил: "Откуда вы?" "Я прилетел сегодня из Москвы. Завтра улетаю". "Значит, вы приехали, чтобы увидеться со мной?" "Да". Он обнял меня и сказал: "Мы будем друзья навсегда". Через год мы записали русские романсы, неаполитанские песни и арии Верди с Московским камерным оркестром в расширенном составе в Большом зале консерватории. Это была очень интересная и плодотворная работа. Мы записали с ним 22 диска на лейбле "Делос". В 2002 году мы решили записать "Песни военных лет"».

Дирижер считает, что шансы на получение «Грэмми» у диска Хворостовского довольно велики. «В классике не может быть все политизировано, - замечает Орбелян. - Это в попсе смотрят на самых известных, продаваемых, громких. А здесь, я думаю, все решается достаточно объективно, путем голосования. Награждение в номинациях классической и популярной музыки проходит в один день, только в классике - днем и в более скромной обстановке. Вызывают, лауреаты выходят, произносят ответное слово. В этот раз будет отмечаться еще и 60-летие "Грэмми", и церемония пройдет 28 января в "Мэдисон-сквер-гарден", куда попадет от 15 до 20 тысяч человек. Я уже однажды выдвигался на "Грэмми" за диск, записанный с тенором Лоуренсом Браунли. Получить не получили, но в номинации засветились, а это уже очень престижно. Будем надеяться, что диск Дмитрия Хворостовского получит награду. Кстати, наш диск Свиридова был выдвинут еще и на International Classical music awards».