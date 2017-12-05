Шнурову посвятили документальный фильм с участием флоридского профессора

В России выходит в прокат документальный фильм «В Питере – петь. Сергей Шнуров», снятый к 20-летию группы «Ленинград»

Премьера пройдет в киноцентре «Каро 11 Октябрь» 17 декабря 2017 года в рамках проекта «Каро.Арт». По словам создателей, фильм «исследует феномен группировки «Ленинград» в контексте современной культуры, передает InterMedia.

Особенно лента примечательна наличием в ней интервью с Сергеем Шнуровым и профессором киноведения Флоридского университета Драганом Куюнджичем. «В самом фильме Сергей Шнуров поделился своим мнением об искусстве и истории Санкт-Петербурга, литературных традициях и о том, как всё это повлияло на творчество рок-группы «Ленинград» за 20 лет, - сообщается на фейсбук-странице организаторов мероприятия. - А так как режиссёр является ещё и профессором иудаики, германистики и славистики, то на многие фрагменты в клипах он смотрел со своей точки зрения. Вот полицейского на коне в клипе «В Питере пить!» он возвёл до уровня Медного всадника Петербурга, на что Шнуров ответил, что даже не рассматривал этот образ под таким углом. И было ещё много любопытных трактовок от Драгана, не все из которых соответствовали истинной задумке Сергея».

На показе ожидается присутствие Сергея Шнурова. «Обещал быть лично», - уверяет афиша мероприятия.