]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Шнурову посвятили документальный фильм с участием флоридского профессора

15:23 5.12.2017
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами
Материалы по теме:

В России выходит в прокат документальный фильм «В Питере – петь. Сергей Шнуров», снятый к 20-летию группы «Ленинград»

Премьера пройдет в киноцентре «Каро 11 Октябрь» 17 декабря 2017 года в рамках проекта «Каро.Арт». По словам создателей, фильм «исследует феномен группировки «Ленинград» в контексте современной культуры, передает InterMedia.

Особенно лента примечательна наличием в ней интервью с Сергеем Шнуровым и профессором киноведения Флоридского университета Драганом Куюнджичем. «В самом фильме  Сергей Шнуров поделился своим мнением об искусстве и истории Санкт-Петербурга, литературных традициях и о том, как всё это повлияло на творчество рок-группы «Ленинград» за 20 лет, - сообщается на фейсбук-странице организаторов мероприятия. - А так как режиссёр является ещё и профессором иудаики, германистики и славистики, то на многие фрагменты в клипах он смотрел со своей точки зрения. Вот полицейского на коне в клипе «В Питере пить!» он возвёл до уровня Медного всадника Петербурга, на что Шнуров ответил, что даже не рассматривал этот образ под таким углом. И было ещё много любопытных трактовок от Драгана, не все из которых соответствовали истинной задумке Сергея».

На показе ожидается присутствие Сергея Шнурова. «Обещал быть лично», - уверяет афиша мероприятия.

Темы: Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.